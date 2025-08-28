Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünyanın en kötü kokulu çiçeği yeniden açtı! Turistler koklamak için kuyrukta saatlerce bekliyor

Dünyanın en kötü kokulu çiçeği yeniden açtı! Turistler koklamak için kuyrukta saatlerce bekliyor

Londra'daki ünlü botanik bahçelerinde, dünyanın en kötü kokulu çiçeği olarak bilinen ceset çiçeği yeniden açtı. İki yılda bir açan ve çürüyen et kokusuyla ziyaretçilerini şaşırtan titan arum, binlerce meraklıyı bahçelere çekiyor. Ziyaretçiler, çiçeğin devasa boyutunu görmek ve kendine has keskin kokusunu deneyimlemek için uzun kuyruklar oluşturdu. İşte korkunç kokusuna rağmen nadir güzelliğe sahip o çiçek

Giriş Tarihi: 28.08.2025 11:24
Dünyanın en kötü kokulu çiçeği yeniden açtı! Turistler koklamak için kuyrukta saatlerce bekliyor

Kötü kokusuna rağmen hayranlarını büyülemeye devam eden ceset çiçeği yeniden açtı. Çürüyen balık ve sarımsak karışımı kokusuyla ünlü bu nadir bitki, iki yılda bir açıyor ve görenleri hem hayrete düşürüyor hem de koku karşısında sınırlarını zorluyor. Ziyaretçiler, devasa titan arum'u görmek ve "ölüm gibi" kokusunu hissetmek için sabırla sırada bekliyor. İşte o ender çiçek

Dünyanın en kötü kokulu çiçeği yeniden açtı! Turistler koklamak için kuyrukta saatlerce bekliyor

DÜNYANIN EN NADİR ÇİÇEĞİ YENİDEN GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

🔸Discovery'de yer alana göre Endonezya'nın Sumatra adasına özgü titan arum, diğer adıyla ceset çiçeği, tam çiçek açma süresinin yalnızca yedi ila on yılda bir gerçekleştiği son derece nadir bir bitki. Çiçeğin açma süresi ise yalnızca 24 ila 36 saat sürüyor. Genellikle öğleden sonra açılıp gece boyunca ve ertesi sabaha kadar gözlemlenebiliyor. Doğada 1.000'den az bireyi kalan bu tür, nesli tükenme tehlikesi altında olarak sınıflandırılıyor.

Dünyanın en kötü kokulu çiçeği yeniden açtı! Turistler koklamak için kuyrukta saatlerce bekliyor

🔸Bitkinin devasa salkımı 3 metreyi aşarken, yaprakları 6 metre yüksekliğe ve 4,8 metre genişliğe ulaşabiliyor. Yeraltındaki yumrusu ise 50 kilograma kadar ağır olabiliyor. Bu olağanüstü boyutlar ve nadir açma süresi, dünyanın dört bir yanından çiçek meraklılarını botanik bahçelerine çekiyor. Ziyaretçiler, kısa süreli çiçeklenmeyi kaçırmamak için tahmini açma zamanlarını takip ederek seralara ve kış bahçelerine her gün geri dönüyor.

🔸Titan arum'un çiçeklenmesi yaşam döngüsünün sonu anlamına gelmiyor. Eğer tozlaşma gerçekleşirse, bitki yaklaşık dokuz ay boyunca meyve verecek, meyveler olgunlaştığında bitki ölecek ve bir yıllık uyku döneminin ardından tekrar yaprak olarak ortaya çıkıp yaşam döngüsüne devam edecek.

Dünyanın en kötü kokulu çiçeği yeniden açtı! Turistler koklamak için kuyrukta saatlerce bekliyor

NEDEN KÖTÜ KOKUYOR?

🔸Ceset çiçeğinin çürüyen et benzeri kokusu, dimetil trisülfür, izovalerik asit, dimetil disülfür, benzil alkol, indol ve trimetilamin gibi kimyasal bileşiklerin birleşiminden oluşur. Bu koku, doğada leş böcekleri ve et sinekleri gibi polen taşıyıcıları çekmek için çiçeğin çürüyormuş gibi algılanmasını sağlar. Kokunun yoğunluğu akşam geç saatlerden gece yarısına kadar artarken, sabah saatlerinde belirgin şekilde azalır.

Dünyanın en kötü kokulu çiçeği yeniden açtı! Turistler koklamak için kuyrukta saatlerce bekliyor

CESET ÇİÇEĞİNİN KOKUSU VE GÖRÜLEBİLECEĞİ YERLER

🔸Titan arum, Endonezya'nın Sumatra adasına özgü olmasına rağmen, dünya genelinde botanik bahçelerinde yetiştirilmektedir. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Asya'daki birçok serada ceset çiçekleri açtığında meraklılar bu nadir olayı izleyebilir.