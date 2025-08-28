Dünyanın en kötü kokulu çiçeği yeniden açtı! Turistler koklamak için kuyrukta saatlerce bekliyor
Londra'daki ünlü botanik bahçelerinde, dünyanın en kötü kokulu çiçeği olarak bilinen ceset çiçeği yeniden açtı. İki yılda bir açan ve çürüyen et kokusuyla ziyaretçilerini şaşırtan titan arum, binlerce meraklıyı bahçelere çekiyor. Ziyaretçiler, çiçeğin devasa boyutunu görmek ve kendine has keskin kokusunu deneyimlemek için uzun kuyruklar oluşturdu. İşte korkunç kokusuna rağmen nadir güzelliğe sahip o çiçek…
Giriş Tarihi: 28.08.2025 11:24