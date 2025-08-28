Dünyanın en kötü kokulu çiçeği yeniden açtı! Turistler koklamak için kuyrukta saatlerce bekliyor

🔸Bitkinin devasa salkımı 3 metreyi aşarken, yaprakları 6 metre yüksekliğe ve 4,8 metre genişliğe ulaşabiliyor. Yeraltındaki yumrusu ise 50 kilograma kadar ağır olabiliyor. Bu olağanüstü boyutlar ve nadir açma süresi, dünyanın dört bir yanından çiçek meraklılarını botanik bahçelerine çekiyor. Ziyaretçiler, kısa süreli çiçeklenmeyi kaçırmamak için tahmini açma zamanlarını takip ederek seralara ve kış bahçelerine her gün geri dönüyor.

🔸Titan arum'un çiçeklenmesi yaşam döngüsünün sonu anlamına gelmiyor. Eğer tozlaşma gerçekleşirse, bitki yaklaşık dokuz ay boyunca meyve verecek, meyveler olgunlaştığında bitki ölecek ve bir yıllık uyku döneminin ardından tekrar yaprak olarak ortaya çıkıp yaşam döngüsüne devam edecek.