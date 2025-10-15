Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Listede şok değişim: Artık o ülke ilk 10’da değil

ÇİN VE BAE'NİN YÜKSELİŞİ

◾Bir zamanların liderlerinden Birleşik Krallık da benzer bir düşüş yaşıyor. 2015'te dünyanın en güçlü pasaportu olan İngiltere, 2025'te iki basamak gerileyerek 8. sıraya düştü.

◾Buna karşılık, Çin dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. 2015'te 94. sırada bulunan Çin pasaportu, 2025'te 64. sıraya kadar çıkarak 37 yeni ülkeye vizesiz erişim elde etti. Bu ilerleme, Pekin'in Rusya, Körfez ülkeleri, Güney Amerika ve Avrupa ile yaptığı yeni vize anlaşmalarının bir sonucu olarak görülüyor.

◾Bir başka başarı hikayesi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Ülke, son on yılda 34 basamak birden yükselerek, 42. sıradan 8. sıraya tırmandı.