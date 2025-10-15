Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Listede şok değişim: Artık o ülke ilk 10’da değil

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Henley Pasaport Endeksi'nin 2025 verilerine göre Asya ülkeleri zirveyi ele geçirirken, yıllardır listenin üst sıralarında yer alan Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı. Washington yönetimi, 20 yıl sonra ilk kez dünyanın en güçlü 10 pasaportu arasına giremedi. Peki dünyanın en güçlü pasaportları hangisi? İşte çarpıcı o liste...

Giriş Tarihi: 15.10.2025 12:58
Küresel pasaport sıralamasında dengeler değişti. Henley Pasaport Endeksi'nin 2025 listesi, Asya ülkelerinin yükselişini tescillerken Amerika Birleşik Devletleri için tarihi bir gerilemeye işaret etti. Bir zamanlar "dünyanın en güçlü pasaportu" unvanını taşıyan ABD, bu yıl ilk 10'un dışında kaldı.

ARTIK O ÜLKE İLK 10'DA DEĞİL

◾Henley Pasaport Endeksi'nin 20 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri pasaportu, dünyanın en güçlü 10 pasaportu listesinin dışında kaldı.

◾Asya ülkeleri bu yılın sıralamasında zirveyi ele geçirdi. Singapur, 193 ülkeye vizesiz seyahat hakkı ile listenin başında yer alırken, onu 190 ülkeye erişimi bulunan Güney Kore ve 189 ülkeye vizesiz girebilen Japonya izledi.

◾ABD ise, Malezya ile aynı puanı alarak 180 ülkeye vizesiz giriş hakkıyla 12. sıraya yerleşti. Endeksi hazırlayan Londra merkezli Henley & Partners, verileri Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kaynaklarından alıyor. Şirket, aynı puana sahip ülkeleri tek sırada değerlendirdiği için, aslında ABD'nin önünde 36 ülke bulunuyor.

ABD'NİN DÜŞÜŞÜNÜN ARDINDAKİ SEBEPLER

◾Henley verilerine göre, 2014 yılında zirvede bulunan ABD pasaportu, 2024 ortalarında hala ilk 10'da yer alıyordu. Ancak 2025 itibarıyla yaşanan düşüşün arkasında bir dizi diplomatik ve idari gelişme var.

◾Brezilya, "karşılıklılık eksikliği" gerekçesiyle Nisan ayında ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşlarına yeniden vize uygulaması başlattı.

◾Çin, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine vizesiz giriş hakkı tanırken ABD'yi bu listeye dahil etmedi.

◾Papua Yeni Gine ve Myanmar, vize politikalarını değiştirerek bazı ülkelerin sıralamasını yükseltirken ABD'nin konumunu zayıflattı.

◾Somali'nin e-vize sistemine geçmesi ve Vietnam'ın ABD'yi yeni vizesiz giriş listesine almaması da Washington'un sıralamasına son darbeyi vurdu.

Henley & Partners Başkanı Christian H. Kaelin, bu gerilemeyi şöyle değerlendirdi:

"ABD pasaportunun son on yıldaki güç kaybı yalnızca bir sıralama değişikliği değil; küresel hareketlilikte ve yumuşak güç dengelerinde yaşanan derin bir dönüşümün göstergesidir."

ÇİN VE BAE'NİN YÜKSELİŞİ

◾Bir zamanların liderlerinden Birleşik Krallık da benzer bir düşüş yaşıyor. 2015'te dünyanın en güçlü pasaportu olan İngiltere, 2025'te iki basamak gerileyerek 8. sıraya düştü.

◾Buna karşılık, Çin dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. 2015'te 94. sırada bulunan Çin pasaportu, 2025'te 64. sıraya kadar çıkarak 37 yeni ülkeye vizesiz erişim elde etti. Bu ilerleme, Pekin'in Rusya, Körfez ülkeleri, Güney Amerika ve Avrupa ile yaptığı yeni vize anlaşmalarının bir sonucu olarak görülüyor.

◾Bir başka başarı hikayesi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). Ülke, son on yılda 34 basamak birden yükselerek, 42. sıradan 8. sıraya tırmandı.

2025'İN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

◾Henley Pasaport Endeksi'nin 2025 verilerine göre, dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Asya ülkeleri zirveyi ele geçirdi. Listenin en alt sıralarında ise Afganistan, Suriye ve Irak yer aldı.

◾En zayıf pasaport unvanı bu yıl da Afganistan'a ait. Afgan vatandaşları yalnızca 24 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Onu 26 ülkeye erişimi olan Suriye ve 29 ülkeye vizesiz girebilen Irak takip ediyor.

İşte en güçlü pasaport listesi...