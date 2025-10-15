Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Listede şok değişim: Artık o ülke ilk 10’da değil

ABD'NİN DÜŞÜŞÜNÜN ARDINDAKİ SEBEPLER
◾Henley verilerine göre, 2014 yılında zirvede bulunan ABD pasaportu, 2024 ortalarında hala ilk 10'da yer alıyordu. Ancak 2025 itibarıyla yaşanan düşüşün arkasında bir dizi diplomatik ve idari gelişme var.
◾Brezilya, "karşılıklılık eksikliği" gerekçesiyle Nisan ayında ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşlarına yeniden vize uygulaması başlattı.
◾Çin, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine vizesiz giriş hakkı tanırken ABD'yi bu listeye dahil etmedi.
◾Papua Yeni Gine ve Myanmar, vize politikalarını değiştirerek bazı ülkelerin sıralamasını yükseltirken ABD'nin konumunu zayıflattı.
◾Somali'nin e-vize sistemine geçmesi ve Vietnam'ın ABD'yi yeni vizesiz giriş listesine almaması da Washington'un sıralamasına son darbeyi vurdu.
◾Henley & Partners Başkanı Christian H. Kaelin, bu gerilemeyi şöyle değerlendirdi:
"ABD pasaportunun son on yıldaki güç kaybı yalnızca bir sıralama değişikliği değil; küresel hareketlilikte ve yumuşak güç dengelerinde yaşanan derin bir dönüşümün göstergesidir."