Dünyanın en güçlü 100 ordusu :Türkiye yerini sağlamlaştırdı! Sırası gururlandırdı

İşte Dünyanın En Güçlü 20 Ordusu

Listenin zirvesi, uzun yıllardır olduğu gibi, devasa savunma bütçesi, 11 aktif uçak gemisi, küresel üs ağı ve 5. nesil savaş uçakları gibi ileri teknolojilerle donatılmış ordusuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin (0,0744). ABD, Power Index'te en düşük ve dolayısıyla en güçlü skoru elde ederek küresel askeri liderliğini sürdürüyor.