Dünyanın en güçlü 100 ordusu :Türkiye yerini sağlamlaştırdı! Sırası gururlandırdı
ABD merkezli bağımsız askeri analiz kuruluşu Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2025 yılı Küresel Ateş Gücü Sıralaması (Power Index/Güç Indx) dünyanın askeri dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. 100 ülkenin 60'tan fazla faktör ışığında değerlendirildiği bu kapsamlı rapor güncel çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin etkilerini yansıtırken, geleneksel askeri güçlerin teknolojik ve ekonomik kapasiteyle nasıl desteklendiğini de ortaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:07