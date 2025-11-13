Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünyanın en güçlü 100 ordusu :Türkiye yerini sağlamlaştırdı! Sırası gururlandırdı

ABD merkezli bağımsız askeri analiz kuruluşu Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2025 yılı Küresel Ateş Gücü Sıralaması (Power Index/Güç Indx) dünyanın askeri dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. 100 ülkenin 60'tan fazla faktör ışığında değerlendirildiği bu kapsamlı rapor güncel çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin etkilerini yansıtırken, geleneksel askeri güçlerin teknolojik ve ekonomik kapasiteyle nasıl desteklendiğini de ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:07
Global Firepower verilerine göre 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri zirvedeki yerini korurken, Türkiye istikrarlı performansıyla ilk 10 içinde yer almayı başardı. İşte 2025 yılı askeri güç endeksi sıralaması ve Türkiye'nin küresel savunma gücündeki yeri... Sıralamada, her ülkeye verilen Power Index (Güç Indx) skoru askeri kapasitenin bir ölçüsü olarak kabul ediliyor. Bu skor ne kadar 0.0000'a yakınsa o ülkenin askeri gücü o kadar "mükemmel" ve yüksek kabul ediliyor.

İşte Dünyanın En Güçlü 20 Ordusu

Listenin zirvesi, uzun yıllardır olduğu gibi, devasa savunma bütçesi, 11 aktif uçak gemisi, küresel üs ağı ve 5. nesil savaş uçakları gibi ileri teknolojilerle donatılmış ordusuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin (0,0744). ABD, Power Index'te en düşük ve dolayısıyla en güçlü skoru elde ederek küresel askeri liderliğini sürdürüyor.

İkinci ve üçüncü sıralarda ise, aynı Power Index p0,0788) ile Rusya ve Çin yer alıyor. Çin devasa personel sayısı, hızla büyüyen donanması (350+ savaş gemisi) ve yerli teknoloji (J-20 savaş uçakları) atılımlarıyla küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Rusya büyük nükleer cephaneliği ve hipersonik füze teknolojileriyle öne çıkıyor

İlk 5'te yer alan diğer ülkeler, hızla modernize olan Hindistan (0,1184) ve bölgesel tehditlere karşı güçlü savunma sanayisiyle dikkat çeken Güney Kore (0,1656) oldu. Güney Kore'nin 5. sıraya yükselişi, Doğu Asya'daki stratejik dengeler açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.