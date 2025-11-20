Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünya Çocuk Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Dünya Çocuk Hakları Günü tarihçesi ve önemi

Dünya genelinde çocuk haklarına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl kutlanıyor. Bu tarih 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul ettiği gün olmasıyla ayrı bir öneme sahip. Aradan geçen 35 yılda bu sözleşme çocukların haklarının korunması adına uluslararası ölçekte en güçlü metinlerden biri haline geldi.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:36
Birleşmiş Milletler, çocukların yaşamlarını güvence altına almak, onları korumak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan sözleşmeyi 20 Kasım 1989'da imzaladı. Bu tarihten itibaren her yıl aynı gün, çocuk haklarına dikkat çekmek için küresel bir farkındalık günü olarak kabul ediliyor.

Bu günün temel amacı dünyadaki tüm çocukların eşit, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için toplumları harekete geçirmek.

Çocuk Haklarının Kapsamı Neleri İçeriyor?

Çocuk hakları her çocuğun doğuştan sahip olduğu, devletlerin korumakla yükümlü olduğu temel hakları ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi bu hakları 54 maddede topluyor ve dört ana başlıkta ele alıyor:

Yaşama Hakkı: Tıbbi hizmetlere erişimden sağlıklı büyüme koşullarına kadar, çocuğun yaşamını sürdürebilmesine yönelik tüm önlemleri kapsıyor.
Eğitim Hakkı: Çocuğun kaliteli ve erişilebilir eğitim alabilmesini güvence altına alıyor.

Sağlık Hakkı: Fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığın korunması için gerekli tüm hizmetleri içeriyor.
Korunma Hakkı: İstismar, şiddet, sömürü, zorla çalıştırma gibi her türlü kötü muameleye karşı korumayı kapsıyor.
Katılım Hakkı: Çocuğun görüş bildirme, fikrinin dikkate alınması ve sosyal yaşamda söz sahibi olma hakkını ifade ediyor.