Dünya Çocuk Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Dünya Çocuk Hakları Günü tarihçesi ve önemi

Birleşmiş Milletler, çocukların yaşamlarını güvence altına almak, onları korumak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan sözleşmeyi 20 Kasım 1989'da imzaladı. Bu tarihten itibaren her yıl aynı gün, çocuk haklarına dikkat çekmek için küresel bir farkındalık günü olarak kabul ediliyor.