Dünya Çocuk Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Dünya Çocuk Hakları Günü tarihçesi ve önemi
Dünya genelinde çocuk haklarına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl kutlanıyor. Bu tarih 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul ettiği gün olmasıyla ayrı bir öneme sahip. Aradan geçen 35 yılda bu sözleşme çocukların haklarının korunması adına uluslararası ölçekte en güçlü metinlerden biri haline geldi.
Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:36