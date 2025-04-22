Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 81 yıl önce çekilen fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu?

Tüm dünyada insan aklının sınırlarını zorlayan, bilimin açıklamakta yetersiz kaldığı gizem dolu olaylar zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Özellikle eski fotoğraflar ve videolar bu paranormal olayların en somut kanıtları olarak öne sürülüyor. Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex gibi popüler platformlarda paylaşılan ve büyük ses getiren bu kareler, yıllar sonra aile bireyleri tarafından fark edilen detaylarla bambaşka bir anlam kazanıyor. Peki o fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu? İşte merak edilenler…