Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 81 yıl önce çekilen fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu?

Amerika'nın New Mexico eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir uzaylının, bir kadını kaçırdığı anlar amatör bir kamerayla kaydedildi. Jenna Hawser ile birlikte yaşayan Jeff Norris, gece görüş özelliği olan kamerasıyla bu şaşırtıcı görüntüleri kaydetti. Norris, olay sırasında uyumakta olduğunu, tuhaf bir sesle uyanarak kamerayı eline aldığını ve o anda uzaylıyla karşılaştığını ifade etti. İlk başta uzaylının sakin ve dostça bir tavır sergilediğini belirten Norris, deklanşöre bastığı anda uzaylının hızla uzaklaştığını söyledi. Kız arkadaşı Jenna'dan ise üç gündür hiçbir haber alamadığını dile getirdi.