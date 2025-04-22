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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 81 yıl önce çekilen fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu?

Tüm dünyada insan aklının sınırlarını zorlayan, bilimin açıklamakta yetersiz kaldığı gizem dolu olaylar zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Özellikle eski fotoğraflar ve videolar bu paranormal olayların en somut kanıtları olarak öne sürülüyor. Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex gibi popüler platformlarda paylaşılan ve büyük ses getiren bu kareler, yıllar sonra aile bireyleri tarafından fark edilen detaylarla bambaşka bir anlam kazanıyor. Peki o fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:38
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 81 yıl önce çekilen fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu?

Tam 81 yıl önce çekilen ve bugün bile gizemini koruyan o görüntüler yeniden gündemde. Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı bu kareler, çözülemeyen detaylarıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla kişi, bu esrarengiz fotoğrafların ardındaki gerçeği sorguluyor. İşte o görüntüler!

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 81 yıl önce çekilen fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu?

Amerika'nın New Mexico eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir uzaylının, bir kadını kaçırdığı anlar amatör bir kamerayla kaydedildi. Jenna Hawser ile birlikte yaşayan Jeff Norris, gece görüş özelliği olan kamerasıyla bu şaşırtıcı görüntüleri kaydetti. Norris, olay sırasında uyumakta olduğunu, tuhaf bir sesle uyanarak kamerayı eline aldığını ve o anda uzaylıyla karşılaştığını ifade etti. İlk başta uzaylının sakin ve dostça bir tavır sergilediğini belirten Norris, deklanşöre bastığı anda uzaylının hızla uzaklaştığını söyledi. Kız arkadaşı Jenna'dan ise üç gündür hiçbir haber alamadığını dile getirdi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 81 yıl önce çekilen fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu?

Paranormal.about.com'da yer alan bilgilere göre bu fotoğraf, 1942 yılında Amerika'nın Alabama eyaletine bağlı Jasper şehrinde çekildi. Yeni evlenmiş bir çiftin mutlu anını ölümsüzleştiren bu karede, arkalarında yer alan ağaçlardan birinin önünde beliren gizemli bir kadın silueti dikkat çekiyor. Fotoğraftaki bu ürkütücü figür, yıllardır açıklanamayan paranormal olaylar arasında gösteriliyor.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 81 yıl önce çekilen fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu?

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında aile dostlarından biri tarafından ona verilmiş. Fotoğrafta, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine yerleşen yaşlı bir adam, kız kardeşleriyle birlikte yer alıyor. Soldaki kadının hemen yanında ise dikkat çeken bir ayı figürü bulunuyor. Huzurevindeki yaşlı adam, bir dönem Vikingler, çeşitli hayvanlar ve başka garip varlıklar gördüğünü öne sürmüş. Bu iddialar üzerine tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmış.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 81 yıl önce çekilen fotoğraflar gerçek mi yoksa kurgu mu?

Angelsghosts sitesinin haberine göre, bu fotoğraftaki bebek, dedesinin vefatından birkaç hafta sonra dünyaya gelmiş. Ailesi, dedesinin en sevdiği koltukta bebeğin fotoğrafını çekerken, ilginç bir şekilde koltukta bir silüet beliriyor. Bu gizemli figür, dedenin ruhunun fotoğrafın çekildiği sırada o alanda bulunduğu şeklinde yorumlanıyor.