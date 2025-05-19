Dul ve yetim ikramiyesi ödeme günleri 2025: Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisseye göre %75, 50 ve 25...
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı var. Ramazan Bayramı'nda 2.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltilen bayram ikramiyesi Kurban Bayramı için de aynı tutarda ödenecek. Ancak ödeme tarihleri merak konusu. Peki dul ve yetim ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:58