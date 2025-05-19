Dul ve yetim ikramiyesi ödeme günleri 2025: Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisseye göre %75, 50 ve 25...

KİME, NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira ödenecek. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.