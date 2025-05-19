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Dul ve yetim ikramiyesi ödeme günleri 2025: Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisseye göre %75, 50 ve 25...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı var. Ramazan Bayramı'nda 2.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltilen bayram ikramiyesi Kurban Bayramı için de aynı tutarda ödenecek. Ancak ödeme tarihleri merak konusu. Peki dul ve yetim ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:58
Dul ve yetim ikramiyesi ödeme günleri 2025: Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisseye göre %75, 50 ve 25...

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca dul ve yetimin gözü kulağı bayram ikramiyesi ödemelerinde. Emeklilerle birlikte hak sahiplerine yapılacak olan ödemelerin tarihi ve tutarı netleşmeye başladı.

Dul ve yetim ikramiyesi ödeme günleri 2025: Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisseye göre %75, 50 ve 25...

KİME, NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira ödenecek. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişi, aylık oranı yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

Dul ve yetim ikramiyesi ödeme günleri 2025: Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisseye göre %75, 50 ve 25...

Annesinden ya da babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiye de yüzde 25 aylık oranı üzerinden bin lira ödeme yapılacak.

Dul ve yetim ikramiyesi ödeme günleri 2025: Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisseye göre %75, 50 ve 25...

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Hükümetin geçmiş dönem uygulamalarına paralel olarak, ikramiye ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Dul ve yetim ikramiyesi ödeme günleri 2025: Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Hisseye göre %75, 50 ve 25...

Edinilen bilgilere göre, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların bayram ikramiyeleri 2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla ödenmeye başlanacak.