Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
Altın fiyatları dar bantta hareket etmeye devam ediyor. Bankaların bazıları rekor seviyelerin hedeflenebileceğini öne sürse de piyasalardan henüz güçlü bir yükseliş sinyali gelmiş değil. Spot altın, ons başına yaklaşık 3.310 dolara gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı. Analistler jeopolitik gerilimlerin azalmasının ve ABD dolarındaki güçlenmenin altını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 10:00