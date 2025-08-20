Kadraj Galeri Kadraj İkon Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?

Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?

Altın fiyatları dar bantta hareket etmeye devam ediyor. Bankaların bazıları rekor seviyelerin hedeflenebileceğini öne sürse de piyasalardan henüz güçlü bir yükseliş sinyali gelmiş değil. Spot altın, ons başına yaklaşık 3.310 dolara gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı. Analistler jeopolitik gerilimlerin azalmasının ve ABD dolarındaki güçlenmenin altını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 10:00
Altın piyasası, ABD doları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Çarşamba günü uluslararası piyasalarda altın, son üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Spot Altın Düşüşte

Asya piyasalarında 1 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyen spot altın, 3.311 dolar civarında işlem gördü.

Analistler, altının bu sabah itibarıyla yüzde 0,17'lik bir kayıpla 3.320 dolardan alıcı bulduğunu belirtiyor.

Gram ve Çeyrek Altında Düşüş

Uluslararası piyasadaki düşüş, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın, yüzde 0,5 değer kaybederek 4.365 liraya geriledi.

Çeyrek altın ise 7.209 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 28.704 liradan alıcı buldu.