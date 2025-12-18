DSİ 328 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2025: Devlet Su İşleri işçi alımı şartları neler?

Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar

DSİ bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin unvanlara göre dağılımı şu şekilde:

Mühendis: 128 kişi

Tekniker: 2 kişi

Avukat: 3 kişi

Büro Personeli: 59 kişi

Destek Personeli: 121 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 15 kişi

Toplamda 328 personel alımı yapılacak.