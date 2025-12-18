Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
DSİ 328 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2025: Devlet Su İşleri işçi alımı şartları neler?
DSİ 328 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2025: Devlet Su İşleri işçi alımı şartları neler?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 328 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Giriş Tarihi: 18.12.2025 14:33