Kadraj Galeri Kadraj İkon DSİ 328 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2025: Devlet Su İşleri işçi alımı şartları neler?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 328 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 14:33
Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda başvurularını tamamlayabilecek. Süreçte başvuru şartları, kontenjanlar ve il bazlı dağılımlar kılavuzda ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

DSİ 328 personel alımı için başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Adayların, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvuru işlemleri yalnızca merkezi yerleştirme sistemiyle yürütülecek.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar

DSİ bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin unvanlara göre dağılımı şu şekilde:

Mühendis: 128 kişi

Tekniker: 2 kişi

Avukat: 3 kişi

Büro Personeli: 59 kişi

Destek Personeli: 121 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 15 kişi

Toplamda 328 personel alımı yapılacak.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

Başvuru yapacak adayların, tercih edecekleri pozisyonlara göre aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12'nci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak.

  • ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri karşılamak.

  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1'inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen koşulları taşımak.

  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

  • 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 7'nci maddesinde yer alan şartları sağlamak.