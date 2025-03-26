Diyetinize mutlaka eklemeniz gereken 7 şey ne? Bağırsak sağlığınızı A'dan Z'ye düzenleyecek!
Bağırsak sağlığınız sadece sindirimi değil bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, uyku düzenini desteklemeyi ve bazı kronik hastalıkların riskini azaltmayı da sağlar. Son araştırmalar Parkinson hastalığının bağırsakta başlayabileceğini gösteriyor. Ayrıca onkologlar, genç yetişkinlerde kolon kanseri vakalarındaki artışın Batı tipi beslenme ve aşırı şeker tüketimi gibi yaşam tarzı faktörlerine bağlandığını belirtiyor.
Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 12:59