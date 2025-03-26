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Diyetinize mutlaka eklemeniz gereken 7 şey ne? Bağırsak sağlığınızı A'dan Z'ye düzenleyecek!

Bağırsak sağlığınız sadece sindirimi değil bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, uyku düzenini desteklemeyi ve bazı kronik hastalıkların riskini azaltmayı da sağlar. Son araştırmalar Parkinson hastalığının bağırsakta başlayabileceğini gösteriyor. Ayrıca onkologlar, genç yetişkinlerde kolon kanseri vakalarındaki artışın Batı tipi beslenme ve aşırı şeker tüketimi gibi yaşam tarzı faktörlerine bağlandığını belirtiyor.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 12:59
Bağırsak sağlığınızı A’dan Z’ye düzenleyecek! Uzmanlar açıkladı: Diyetinize mutlaka eklemeniz gereken 7 şey ne?

New York Post'ta yer alan habere göre, Clarkson Üniversitesi'nden yapılan bir çalışma bağırsak sağlığı ile kişilik arasında bir bağlantı olabileceğini ortaya koydu. Bağırsak sağlığınız hem fiziksel sağlığınız hem de ruh haliniz için büyük önem taşıyor. İşte ünlü beslenme uzmanı Dr. Daryl Gioffre'nin bağırsak sağlığını desteklemek için diyetinize eklemeniz gerektiğini söylediği 7 besin.

Bağırsak sağlığınızı A’dan Z’ye düzenleyecek! Uzmanlar açıkladı: Diyetinize mutlaka eklemeniz gereken 7 şey ne?

1. Kemik Suyu

Düşük sodyum içeriği ve zengin kolajen, vitamin, mineral ve elektrolit içeriğiyle kemik suyu, hayvan kemikleri ve bağ dokuları kaynatılarak elde edilen besleyici bir sıvıdır.

Bağırsak sağlığınızı A’dan Z’ye düzenleyecek! Uzmanlar açıkladı: Diyetinize mutlaka eklemeniz gereken 7 şey ne?

Dr. Gioffre, kemik suyunun, glutamin, glisin ve prolin gibi amino asitler ve kolajenle dolu olduğunu belirtiyor. Bu bileşenler, zamanla sızdıran bağırsakları onarır ve bağırsaklardaki iltihaplanmayı yatıştırır. Ayrıca, kemik suyu, hangover (sarhoşluk sonrası) tedavisinde de oldukça etkili bir gıda kaynağıdır.

Bağırsak sağlığınızı A’dan Z’ye düzenleyecek! Uzmanlar açıkladı: Diyetinize mutlaka eklemeniz gereken 7 şey ne?

2. Koyu Yeşil Yapraklar

Ispanak, kuzu kulağı, kara lahana ve hindiba gibi koyu yeşil yapraklar, lif, mineral ve sindirimi teşvik eden acı bileşiklerle doludur. Lif, bağırsak sağlığı için çok önemlidir. İyi bakterileri besler, sindirimi yavaşlatır ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler.

Bağırsak sağlığınızı A’dan Z’ye düzenleyecek! Uzmanlar açıkladı: Diyetinize mutlaka eklemeniz gereken 7 şey ne?

3. Fermente Sebzeler

Fermente sebzeler, probiyotik açısından zengin olup, bağırsaklarınızda iyi bakteriler ve organik asitler üretir. Kimchi ve lahana turşusu gibi fermente gıdalar, bağırsak mikrobiomunu destekler ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Kimchi, sindirimin ötesinde faydalar sağlayabilir. 2024 yılında yapılan bir araştırma, kimchinin karın bölgesindeki yağları azaltmaya yardımcı olabileceğini ve potansiyel olarak Tip 2 diyabet riskini düşürebileceğini buldu.