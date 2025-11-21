Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı | Başvurular ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde yer alan genel nitelikleri taşımak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen ortak şartlara sahip olmak,
Başvurunun son günü itibarıyla, ilan edilen ünvana göre tabloda belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
2024 yılı KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Başvurulacak ünvanın gerektirdiği görevi yapmaya engel herhangi bir durumunun bulunmaması,
Hafız kontenjanına başvuracak adaylar için hafızlık belgesine sahip olmak,
Başkanlık teşkilatında başvuru yapılacak pozisyonda hâlihazırda kadrolu veya sözleşmeli çalışıyor olmamak.
Adaylar yalnızca bir kontenjan grubu için başvuru yapabilir.
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda belirtilen istisnalar dışında, sözleşmesi feshedilen kişilerin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum sonradan tespit edilirse, yerleştirme yapılmış olsa bile sözleşme iptal edilir.