Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı | Başvurular ne zaman, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 1250 personel alımı, din görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların gündemine oturdu. Başvuru tarihleri, süreç ve şartlarla ilgili araştırmalar hız kazanırken, adaylar "Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı.