Kadraj Galeri Kadraj İkon Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı | Başvurular ne zaman, şartları neler?

Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı | Başvurular ne zaman, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açık bulunan 4/B sözleşmeli kadrolarda görevlendirilmek üzere, 2024 KPSS sonuçları temel alınarak Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesine aday din görevlisi (Kur'an kursu öğreticisi) alımı gerçekleştirilecektir. Peki Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte şartları...

Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:32
Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı | Başvurular ne zaman, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 1250 personel alımı, din görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların gündemine oturdu. Başvuru tarihleri, süreç ve şartlarla ilgili araştırmalar hız kazanırken, adaylar "Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı | Başvurular ne zaman, şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24.11.2025 – 05.12.2025 tarihleri arasında (son gün saat 16:30'a kadar) başvurularını "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden şahsen gerçekleştirecektir.

Adayların öğrenim bilgileri sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edilecektir. Mezuniyet bilgileri elektronik ortamda görünmeyen adayların, başvuru yapmadan önce üniversiteleri aracılığıyla bu bilgileri sisteme işletmeleri gerekmektedir.

Hafız kontenjanına başvuracak adayların hafızlık bilgisi başvuru ekranında görünmüyorsa, önce müftülük aracılığıyla hafızlık kayıtlarını güncellemeleri ve ardından başvuru yapmaları zorunludur.

Başvuru sürecinin doğru, eksiksiz ve duyuruda belirtilen tüm kurallara uygun bir şekilde tamamlanmasından adayların kendileri sorumludur.

Başvuru süresi sona erdikten sonra, adayın bilgilerinde herhangi bir sebeple kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Duyuruda belirtilen koşullara uygun olmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı | Başvurular ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde yer alan genel nitelikleri taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen ortak şartlara sahip olmak,

Başvurunun son günü itibarıyla, ilan edilen ünvana göre tabloda belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

2024 yılı KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvurulacak ünvanın gerektirdiği görevi yapmaya engel herhangi bir durumunun bulunmaması,

Hafız kontenjanına başvuracak adaylar için hafızlık belgesine sahip olmak,

Başkanlık teşkilatında başvuru yapılacak pozisyonda hâlihazırda kadrolu veya sözleşmeli çalışıyor olmamak.

Adaylar yalnızca bir kontenjan grubu için başvuru yapabilir.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda belirtilen istisnalar dışında, sözleşmesi feshedilen kişilerin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum sonradan tespit edilirse, yerleştirme yapılmış olsa bile sözleşme iptal edilir.

Diyanet din görevlisi 1250 personel alımı | Başvurular ne zaman, şartları neler?

2025 YILI DİYANET AKADEMİSİ ADAY DİN GÖREVLİSİ (KKÖ) ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: AA)