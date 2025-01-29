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Dışarıdan söylemeye son! Taş fırın tadında evde lahmacun tarifi

Lahmacunun en lezzetli halini evde yapmak mümkün mü? Cevap kesinlikle evet! Evinizde taş fırın tadını yakalayarak lahmacunu bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Tarif detaylarını bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:02
Dışarıdan söylemeye son! Taş fırın tadında evde lahmacun tarifi

Taş fırın lahmacunun o efsane lezzetini evde yakalamak mümkün mü? Kesinlikle! Dışarıdan söylemek yerine mutfakta kendi lahmacununuzu yaparak hem pratik hem de nefis bir sonuç elde edebilirsiniz. İşte ustaları kıskandıracak o tarif...

Dışarıdan söylemeye son! Taş fırın tadında evde lahmacun tarifi

MALZEMELER

(Hamur İçin)

1 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya (ya da 20 gram taze maya)

1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Yarım çay bardağı ılık süt

Dışarıdan söylemeye son! Taş fırın tadında evde lahmacun tarifi

(İç Harcı İçin)

300 gram kıyma (tercihen yağsız)
1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates (rendelenmiş)
Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik (damak zevkinize göre)
Yarım çay bardağı ince doğranmış maydanoz

Dışarıdan söylemeye son! Taş fırın tadında evde lahmacun tarifi

YAPILIŞI

Ilık suyu bir kaba alın. Üzerine maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5-10 dakika bekleyin, maya aktive olsun. Ardından tuz, süt ve zeytinyağını ekleyin. Yavaşça unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Dışarıdan söylemeye son! Taş fırın tadında evde lahmacun tarifi

ADIM 1

Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, domates salçası, rendelenmiş domates, baharatlar ve zeytinyağını bir kasede karıştırın. Son olarak ince doğranmış maydanozu da ekleyip karıştırın.