Dışarıdan söylemeye son! Taş fırın tadında evde lahmacun tarifi

Taş fırın lahmacunun o efsane lezzetini evde yakalamak mümkün mü? Kesinlikle! Dışarıdan söylemek yerine mutfakta kendi lahmacununuzu yaparak hem pratik hem de nefis bir sonuç elde edebilirsiniz. İşte ustaları kıskandıracak o tarif... MALZEMELER (Hamur İçin) 1 su bardağı ılık su (İç Harcı İçin) 300 gram kıyma (tercihen yağsız) YAPILIŞI Ilık suyu bir kaba alın. Üzerine maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5-10 dakika bekleyin, maya aktive olsun. Ardından tuz, süt ve zeytinyağını ekleyin. Yavaşça unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. ADIM 1 Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, domates salçası, rendelenmiş domates, baharatlar ve zeytinyağını bir kasede karıştırın. Son olarak ince doğranmış maydanozu da ekleyip karıştırın. ADIM 2 Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp incecik açın. Lahmacunun boyutları, taş fırınla yapılmış kadar ince olmalı. Hamurun üzerine hazırladığınız harcı ince bir tabaka halinde yayın. Harcı hamurun her yerine eşit yaymaya özen gösterin. VE FİNAL! Fırınınızı önceden 250°C'ye ısıtın. Eğer taş fırınınız yoksa, pizza taşı kullanmak çok işinize yarar. Lahmacunları fırına verin ve 5-8 dakika kadar pişirin (fırınınıza bağlı olarak). Hamur kenarlardan çıtır çıtır olmaya başladığında lahmacunlarınız hazır demektir. Lahmacunlarınızı fırından çıkarın. Sıcak olarak yanında limon dilimleriyle 🍋 servis yapın. Afiyet olsun. 👩‍🍳 (Not: Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)