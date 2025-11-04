Kadraj Galeri Kadraj İkon DİKKAT ÇEKEN UYARI! Kuyumcular açıkladı: Gram ve çeyrek altın sahipleri bu fiyata HAZIR OLUN!

Altın fiyatları, son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından 3 Kasım 2025 haftasına hafif alıcılı ancak temkinli başladı. Gram altının kısa sürede 6.000 TL bandını aşmasıyla piyasada yaşanan panik havası, haftanın ilk işlem gününde yerini zirveden hafif bir geri çekilmeye bıraktı. Hem yatırımcılar hem de kuyumcu esnafı, fiyatlardaki bu öngörülemez oynaklık (volatilite) nedeniyle tedirgin. Piyasaları hareketlendiren bu durumun arkasında ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler yatıyor. Peki, kuyumcular piyasadaki bu hareketlilik için ne diyor? Altın fiyatlarında yeni zirve ne zaman görülecek?

Giriş Tarihi: 04.11.2025 08:36
Altın, Kasım 2025'e girerken yatırımcısının yüzünü güldürmüş ancak bir o kadar da endişelendirmişti. Gram altının rekor seviyeleri test etmesi ve sonrasında gelen hafif geri çekilme, piyasa aktörlerini ikiye böldü: Kimileri kâr realizasyonu için iyi bir fırsat derken, kimileri ise bu düşüşü "fırtına öncesi sessizlik" olarak yorumluyor. Kuyumcu esnafı hem alım hem de satım tarafındaki belirsizlik nedeniyle işlemlerini temkinli yürütürken, özellikle altın sahiplerine kritik uyarılarda bulundu. Uzmanlar, küresel risklerin devam etmesi ve jeopolitik gerilimlerin artması durumunda, altındaki yükseliş trendinin kaldığı yerden devam edebileceğini ve yeni zirvelerin kapıda olduğunu belirtiyor.

Ancak piyasada tansiyon yüksek. Küresel ekonomideki ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) belirsiz faiz kararları altının yönünü tahmin edilemez bir hale getirmiş durumda. Bu yüksek volatilite sadece kısa vadeli yatırımcıları değil, aynı zamanda günlük işlemlerini sürdüren kuyumcu esnafını da derinden tedirgin ediyor. Altın, küresel riskler ve merkez bankalarının politikaları arasında sıkışıp kalmış görünüyor.

🔥 Gözler Altında! Gram Altın Zirveden Geri mi Çekiliyor?

Haftanın ilk işlem gününde (3 Kasım 2025, 08:48 itibarıyla) altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda %0,3 yükselişle 4.012 dolar seviyesinde tutunuyor.

Yurt içinde ise Kapalıçarşı altın fiyatları ile serbest piyasa arasındaki makas dikkat çekiyor.

Gram Altın (Serbest Piyasa): 5.425 TL

Gram Altın (Kapalıçarşı Satış): 5.664 TL

Çeyrek Altın (Kapalıçarşı Satış): 9.239 TL

Tam Altın (Kapalıçarşı Satış): 37.750 TL

Kuyumcular Tedirgin: "Altın Gördüğü Fiyatı Unutmaz"

Rekor seviyelerin ardından piyasada ciddi bir durgunluk yaşandığını belirten kuyumcu esnafı, fiyatların "haddinden fazla" yükseldiğini ifade ediyor. Sektör temsilcileri, "Altın yükselince vatandaş almıyor, düşünce de 'biraz daha düşer' diye bekliyor. Piyasa tamamen belirsizlik içinde," şeklinde konuştu.

Düğün sezonu altın talebi devam etse de (ortalama 220 gramdan 250 grama yükseldi), yüksek işçilik maliyetleri ve ani fiyat değişimleri satışları olumsuz etkiliyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5.300 TL seviyelerinde işlem görüyor.