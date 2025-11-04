DİKKAT ÇEKEN UYARI! Kuyumcular açıkladı: Gram ve çeyrek altın sahipleri bu fiyata HAZIR OLUN!
Altın fiyatları, son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından 3 Kasım 2025 haftasına hafif alıcılı ancak temkinli başladı. Gram altının kısa sürede 6.000 TL bandını aşmasıyla piyasada yaşanan panik havası, haftanın ilk işlem gününde yerini zirveden hafif bir geri çekilmeye bıraktı. Hem yatırımcılar hem de kuyumcu esnafı, fiyatlardaki bu öngörülemez oynaklık (volatilite) nedeniyle tedirgin. Piyasaları hareketlendiren bu durumun arkasında ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler yatıyor. Peki, kuyumcular piyasadaki bu hareketlilik için ne diyor? Altın fiyatlarında yeni zirve ne zaman görülecek?
Giriş Tarihi: 04.11.2025 08:36