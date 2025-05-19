Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ne zaman, sınav tarihi hangi gün? DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ!
Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takviminde DGS başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini duyurdu. Üniversite eğitimine dört yıllık bölümlerde devam etmek isteyen adaylar için sınav maratonu başlıyor.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:41