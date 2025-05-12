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DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak?

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takviminde DGS başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini duyurdu. Üniversite eğitimine dört yıllık bölümlerde devam etmek isteyen adaylar için sınav maratonu başlıyor.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 14:40
DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak?

Öğrencilerin ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlama hayaliyle hazırlandığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. ÖSYM, 2025 yılına ait DGS başvuru ve sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. İşte sınav sürecine dair merak edilen tüm detaylar.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak?

DGS 2025 Başvuruları Ne Zaman?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2025 DGS başvuruları 21 Mayıs'ta başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile tamamlayabilecek.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak?

Henüz başvuru ücreti netleşmiş değil. Ücret bilgisi ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuyla birlikte duyurulacak. Bu nedenle adayların resmi duyuruları yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak?

Sınav Günü: 2025 DGS Ne Zaman Yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı, 2025 yılında 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda, adayların sayısal ve sözel alanlardaki yetenekleri ölçülecek. DGS'nin çoktan seçmeli yapısı ve soru dağılımı, geçmiş yıllardaki sistemle paralellik gösterecek.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak?

Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce erişime açılacak. Adayların sınav günü, sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunmaları bekleniyor.