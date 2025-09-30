Devlet Tiyatroları sınavsız 63 personel alımı | 2025 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

◾Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,
◾Son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen pozisyon için gerekli bölümden mezun olmak,
◾2024 KPSS (B grubu) sınavına katılmış ve ilgili pozisyon için belirlenen taban puanı almış olmak,
◾Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
◾657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca, sözleşmesi feshedilen veya belirlenen süre içinde sözleşmeyi tek taraflı sona erdiren adaylar için öngörülen bekleme süresini tamamlamış olmak,
◾Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
(Kaynak: AA, Kültür ve Turizm Bakanlığı)