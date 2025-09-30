Kadraj Galeri Kadraj İkon Devlet Tiyatroları sınavsız 63 personel alımı | 2025 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için yeni personel alım ilanını duyurdu. Kurum bünyesinde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplam 63 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular için gerekli şartlar, pozisyon dağılımı ve süreç takvimi ilan metninde paylaşıldı. Peki Devlet Tiyatroları sınavsız 63 personel alımı ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:49
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, bu yıl için toplamda 63 personel alımı yapıyor. Bu süreçte yazılı sınav uygulanmayacak, değerlendirme 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılıyor. Peki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

DEVLET TİYATROLARI SINAVSIZ 63 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 63 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 29 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, alımların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Personel seçiminde 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak ve herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak. Kadro dağılımı ile başvuruya ilişkin tüm detaylar ise ilan metninde paylaşıldı.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda yapabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilandan itibaren 15 gün içinde, son gün mesai bitimine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

◾657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

◾Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak,

◾Göreve engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak,

◾Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,

◾Son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen pozisyon için gerekli bölümden mezun olmak,

◾2024 KPSS (B grubu) sınavına katılmış ve ilgili pozisyon için belirlenen taban puanı almış olmak,

◾Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

◾657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca, sözleşmesi feshedilen veya belirlenen süre içinde sözleşmeyi tek taraflı sona erdiren adaylar için öngörülen bekleme süresini tamamlamış olmak,

◾Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

ŞARTLAR VE KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: AA, Kültür ve Turizm Bakanlığı)