Devlet Tiyatroları sınavsız 63 personel alımı | 2025 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

DEVLET TİYATROLARI SINAVSIZ 63 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 63 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 29 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, alımların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Personel seçiminde 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak ve herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak. Kadro dağılımı ile başvuruya ilişkin tüm detaylar ise ilan metninde paylaşıldı.