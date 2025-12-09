Kadraj Galeri Kadraj İkon Devlet Opera ve Balesi 6 ilde 25 sözleşmeli personel alıyor: Başvuru şartları neler, kadrolar nasıl?

Devlet Opera ve Balesi 6 ilde 25 sözleşmeli personel alıyor: Başvuru şartları neler, kadrolar nasıl?

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:45
İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel koşulları taşıması gerekiyor. Ayrıca başvuru sürecinden önce gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak, seyahat engeli bulunmamak, gerektiğinde mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışabilecek durumda olmak şart koşuluyor.

Son başvuru tarihine kadar 35 yaş sınırı da geçerli olacak.

Kamu kurumlarında görev yaparken ihraç edilenler başvuru yapamayacak.

Hangi Şehirlere Kaç Personel Alınacak?

İlan kapsamında farklı illere çeşitli branşlarda alım yapılacak. Pozisyonlar şöyle dağıtıldı:

Ankara: 1 kadın terzi, 1 erkek terzi, 1 erkek gardıropçu, 1 ışık uzmanı

İstanbul: 3 sahne makinisti, 1 ışık uzmanı, 1 lutiye

İzmir: 2 kadın terzi, 1 erkek terzi, 1 kadın gardıropçu

Mersin: 1 kadın terzi, 1 sahne makinisti, 1 sahne marangozu, 1 heykeltıraş

Antalya: 1 kadın terzi, 1 ışık uzmanı, 1 sahne demircisi, 1 sahne marangozu

Samsun: 4 sahne makinisti

Pozisyonlara Göre Aranan Nitelikler

Alım yapılacak kadrolarda branşa özel kriterler uygulanacak.

Heykeltıraş pozisyonu için Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü mezunu olmak ve uygulama sınavında başarılı olmak gerekecek. Ayrıca adayların sahne sanatları alanında genel kültüre sahip olması şart koşuluyor.

Sahne makinisti adaylarında ahşap ve demir montajı konusunda yetkinlik ve ağır yük taşıma engeli bulunmaması şartı aranacak.