Devlet Opera ve Balesi 6 ilde 25 sözleşmeli personel alıyor: Başvuru şartları neler, kadrolar nasıl?
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirecek.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:45