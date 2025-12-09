Devlet Opera ve Balesi 6 ilde 25 sözleşmeli personel alıyor: Başvuru şartları neler, kadrolar nasıl?

Pozisyonlara Göre Aranan Nitelikler

Alım yapılacak kadrolarda branşa özel kriterler uygulanacak.

Heykeltıraş pozisyonu için Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü mezunu olmak ve uygulama sınavında başarılı olmak gerekecek. Ayrıca adayların sahne sanatları alanında genel kültüre sahip olması şart koşuluyor.

Sahne makinisti adaylarında ahşap ve demir montajı konusunda yetkinlik ve ağır yük taşıma engeli bulunmaması şartı aranacak.