Devlet kapısı açılıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımnı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. 💻 BAŞVURU TARİHLERİ 🗓️ 03 Mart 2025 (09:00) - 14 Mart 2025 (18:00) arasında başvurular kabul edilecek. 🔗 BAŞVURU ADRESİ Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Platformu (👉 isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. 📌 BAŞVURU ŞARTLARI ✅ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak. 📚 SINAV KONULARI Sınavda İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Mühendislik ve Endüstri Mühendisliği alanlarında klasik usulde sorular yöneltilecek. 📝 YAZILI SINAV DETAYLARI 📍 Tarih: 26 Nisan 2025 (Cumartesi) 🎤 SÖZLÜ SINAV DETAYLARI Yazılı sınavı geçen adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda adayların; 🛑 SONUÇLAR VE ATAMA SÜRECİ 🟢 Yazılı sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. ⚠️ ÖNEMLİ NOT