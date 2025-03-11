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Devlet kapısı açılıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımnı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu! Yazılı sınav 26 Nisan 2025'te Ankara'da gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 09:23
Devlet kapısı açılıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımnı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

Devlet kapısı açılıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımnı başvuru şartları

💻 BAŞVURU TARİHLERİ

🗓️ 03 Mart 2025 (09:00) - 14 Mart 2025 (18:00) arasında başvurular kabul edilecek.

Devlet kapısı açılıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımnı başvuru şartları

🔗 BAŞVURU ADRESİ

Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Platformu (👉 isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Devlet kapısı açılıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımnı başvuru şartları

📌 BAŞVURU ŞARTLARI

✅ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak.
✅ 01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmak (35 yaş sınırı).
2023 veya 2024 KPSS'den belirlenen puan türlerinden en az 75 puan almış olmak.
YDS/e-YDS'den İngilizce en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir dil sınavından eşdeğer puan almış olmak.
✅ Sınava daha önce en fazla iki kez katılmış olmak.

Devlet kapısı açılıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımnı başvuru şartları

📚 SINAV KONULARI

Sınavda İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Mühendislik ve Endüstri Mühendisliği alanlarında klasik usulde sorular yöneltilecek.