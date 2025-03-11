Devlet kapısı açılıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımnı başvuru şartları

📌 BAŞVURU ŞARTLARI

✅ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak.

✅ 01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmak (35 yaş sınırı).

✅ 2023 veya 2024 KPSS'den belirlenen puan türlerinden en az 75 puan almış olmak.

✅ YDS/e-YDS'den İngilizce en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir dil sınavından eşdeğer puan almış olmak.

✅ Sınava daha önce en fazla iki kez katılmış olmak.