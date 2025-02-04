Kadraj Galeri Kadraj İkon Deprem bölgesinin iki yıllık değişimi böyle görüntülendi! Hatay, Adıyaman, Malatya...

Deprem bölgesinin iki yıllık değişimi böyle görüntülendi! Hatay, Adıyaman, Malatya...

6 Şubat 2023 depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya, iki yıl gibi kısa bir sürede adeta küllerinden doğdu. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerle 2024 ve 2025 yıllarında aynı bölgelerin havadan çekilen fotoğrafları karşılaştırıldığında, şehirlerin büyük bir dönüşüm geçirdiği görüldü. Yıkımın en yoğun yaşandığı şehir merkezlerinde enkazlar kaldırıldı ve yerine yeni, güvenli ve dayanıklı binalar yükseldi. İşte bu dönüşümü gözler önüne seren o görüntüler...

Giriş Tarihi: 04.02.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:49
Deprem bölgesinin iki yıllık değişimi böyle görüntülendi! Hatay, Adıyaman, Malatya...

6 Şubat 2023 depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu illerden yeniden ayağa kalkıyor...

Deprem bölgesinin iki yıllık değişimi böyle görüntülendi! Hatay, Adıyaman, Malatya...

İKİ YILDA YAŞANAN DEĞİŞİM GÖRÜNTÜLENDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay, Adıyaman ve Malatya il merkezleri havadan görüntülendi.

Deprem bölgesinin iki yıllık değişimi böyle görüntülendi! Hatay, Adıyaman, Malatya...

AYNI AÇIDAN ÖNCESİ VE SONRASI

Depremin hemen sonrası ve afetin ilk yılında görüntülenen noktaların 2025'teki durumları, dronla aynı açıdan kayıt altına alındı.

Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi

Deprem bölgesinin iki yıllık değişimi böyle görüntülendi! Hatay, Adıyaman, Malatya...

Kayıtlarda, kentlerin simgesi olan cadde ve meydanlar ile yapıların hasarlı halleri, geçen yılki durumları ve depreme dayanıklı binaların inşasına ilişkin güncel çalışmalar yer aldı.

Deprem bölgesinin iki yıllık değişimi böyle görüntülendi! Hatay, Adıyaman, Malatya...

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş kent merkezinde en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarında iki yıllık değişim görüntülendi.