Deprem bölgesinin iki yıllık değişimi böyle görüntülendi! Hatay, Adıyaman, Malatya...

6 Şubat 2023 depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya, iki yıl gibi kısa bir sürede adeta küllerinden doğdu. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerle 2024 ve 2025 yıllarında aynı bölgelerin havadan çekilen fotoğrafları karşılaştırıldığında, şehirlerin büyük bir dönüşüm geçirdiği görüldü. Yıkımın en yoğun yaşandığı şehir merkezlerinde enkazlar kaldırıldı ve yerine yeni, güvenli ve dayanıklı binalar yükseldi. İşte bu dönüşümü gözler önüne seren o görüntüler...