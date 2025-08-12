Kadraj Galeri Kadraj İkon Damla Kent sertifikaları ne zaman işleme açılacak? DMLKT Gayrimenkul sertifikası borsada ne zaman işlem görecek?

Başakşehir ile Sultangazi arasında yükselen yeni yaşam alanı Damla Kent'in gayrimenkul sertifikaları, Türkiye'de 2017'den sonra ilk kez gerçekleştirilen bu tür halka arzda büyük ilgi gördü. Emlak Konut'un öncülüğünde başlatılan projeye neredeyse iki kat talep gelmesi piyasadaki güvenin ve yatırımcıların gayrimenkul sertifikalarına olan ilgisinin önemli bir göstergesi oldu.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 08:23
2017 yılından sonra uzun bir aranın ardından Damla Kent projesi ile gayrimenkul sertifikalarının halka arzı yeniden hayata geçirildi. Bu halka arz, sektörde yenilikçi bir adım olarak değerlendiriliyor ve gayrimenkul yatırımının sermaye piyasaları ile buluşmasına öncülük ediyor. Projenin halka arz büyüklüğü tam 21.4 milyar lira olarak açıklandı ve tüm sertifikalar kısa sürede satıldı.

Borsa İstanbul'da İşlem Güneşi: Sertifikalar 14 Ağustos'ta İşlemde
DMLKT koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Damla Kent sertifikaları, 14 Ağustos 2025 itibarıyla yatırımcılarla buluşacak. İlk işlem gününde baz fiyat 7,59 TL olarak belirlenirken, maksimum emir değeri 5 milyon TL ile sınırlı tutuldu.

Fiyat marjı ise yüzde 5 olarak daraltılarak volatilitenin kontrol altında tutulması hedeflendi.

Marj Daraltması ile İstikrarlı Piyasa Hedefi

Halka arz sürecinde piyasa istikrarını sağlamak amacıyla fiyat marjı yüzde 5 olarak daraltıldı.

Bu uygulama işlem hacmi ve fiyat dalgalanmalarının sağlıklı bir seviyede kalmasına zemin hazırlıyor.