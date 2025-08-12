Damla Kent sertifikaları ne zaman işleme açılacak? DMLKT Gayrimenkul sertifikası borsada ne zaman işlem görecek?

2017 yılından sonra uzun bir aranın ardından Damla Kent projesi ile gayrimenkul sertifikalarının halka arzı yeniden hayata geçirildi. Bu halka arz, sektörde yenilikçi bir adım olarak değerlendiriliyor ve gayrimenkul yatırımının sermaye piyasaları ile buluşmasına öncülük ediyor. Projenin halka arz büyüklüğü tam 21.4 milyar lira olarak açıklandı ve tüm sertifikalar kısa sürede satıldı.