Damla Kent sertifikaları ne zaman işleme açılacak? DMLKT Gayrimenkul sertifikası borsada ne zaman işlem görecek?
Başakşehir ile Sultangazi arasında yükselen yeni yaşam alanı Damla Kent'in gayrimenkul sertifikaları, Türkiye'de 2017'den sonra ilk kez gerçekleştirilen bu tür halka arzda büyük ilgi gördü. Emlak Konut'un öncülüğünde başlatılan projeye neredeyse iki kat talep gelmesi piyasadaki güvenin ve yatırımcıların gayrimenkul sertifikalarına olan ilgisinin önemli bir göstergesi oldu.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 08:23