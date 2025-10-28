Daha büyük deprem olacak mı? Şükrü Ersoy İstanbul'u anlattı: E5 uyarısı!
Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de güçlü şekilde hissedilirken uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Ali Osman Öncel, sarsıntının daha önce haritalarda yer almayan yeni bir fay hattında gerçekleştiğini belirterek artçıların 6 aya kadar sürebileceğini söyledi. Depremin zemin yapısı nedeniyle geniş bir alanda hissedildiğini vurgulayan Öncel, 'Binalar kaya zemin üzerine inşa edilseydi bu kadar etkili olmazdı.' dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise Sındırgı merkezli depremin İstanbul'u tetiklemeyeceğini ancak Marmara'da her an yıkıcı bir depremin yaşanabileceğini hatırlatarak 'Hazırlıklı olmalıyız.' uyarısında bulundu. Şükrü Ersoy İstanbul'a ilişkin de harita üzerinde önemli uyarılar yaptı.
Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:44