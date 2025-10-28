Kadraj Galeri Kadraj İkon Daha büyük deprem olacak mı? Şükrü Ersoy İstanbul'u anlattı: E5 uyarısı!

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de güçlü şekilde hissedilirken uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Ali Osman Öncel, sarsıntının daha önce haritalarda yer almayan yeni bir fay hattında gerçekleştiğini belirterek artçıların 6 aya kadar sürebileceğini söyledi. Depremin zemin yapısı nedeniyle geniş bir alanda hissedildiğini vurgulayan Öncel, 'Binalar kaya zemin üzerine inşa edilseydi bu kadar etkili olmazdı.' dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise Sındırgı merkezli depremin İstanbul'u tetiklemeyeceğini ancak Marmara'da her an yıkıcı bir depremin yaşanabileceğini hatırlatarak 'Hazırlıklı olmalıyız.' uyarısında bulundu. Şükrü Ersoy İstanbul'a ilişkin de harita üzerinde önemli uyarılar yaptı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:44
Balıkesir'de dün gece meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. Depremin ardından 4'ün üzerinde çok sayıda artçı yaşanırken, vatandaşların aklındaki en önemli soru "Daha büyük bir deprem olur mu?" oldu.

Uzmanlar, depremin yeni bir fay hattında meydana geldiğine dikkat çekerek kritik değerlendirmelerde bulundu.

"BİLMEDİĞİMİZ BİR KIRIKTA GERÇEKLEŞTİ"

Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Balıkesir'deki depremin ana kırık üzerinde değil, daha önce tespit edilmemiş yeni bir fayda meydana geldiğini belirtti.

Öncel, "Dün yaşanan deprem, ana kırık olarak bilinen fay zonu üzerinde değil. Daha önce işaretlenmemiş, kendini göstermemiş bir kırıkta oluştu. Bu da bölgede yeni bir sismik hareketliliğe işaret ediyor." dedi.

Balıkesir'de 2 ay arayla 6 büyüklüğünde 2 deprem

"ARTÇILAR 6 AYA KADAR SÜREBİLİR"

Deprem sonrası yaşanan artçı sarsıntıların normal olduğunu belirten Öncel, ilk 72 saatin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: