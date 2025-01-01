Kadraj Galeri Kadraj İkon Dağda kar denizde keyif... Yeni yılın ilk gününde Antalya sahilleri doldu taştı

Dağda kar denizde keyif... Yeni yılın ilk gününde Antalya sahilleri doldu taştı

Antalya'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da denize girdi.

Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:30
Dağda kar denizde keyif... Antalya sahilleri doldu taştı

Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'da yeni yılın ilk gününde yazdan kalma bir gün yaşandı.

Dağda kar denizde keyif... Antalya sahilleri doldu taştı

Yurdun birçok noktasında çetin kış şartlarının yaşanırken 2025'e güneşli bir havada "Merhaba" diyen kent sakinleri ve yabancı misafirler kendilerini Konyaaltı Sahili'ne attı.

Dağda kar denizde keyif... Antalya sahilleri doldu taştı

OCAK AYINDA DENİZ KEYFİ

Resmi tatili de fırsat bilen vatandaşlar aileleri ve sevdikleri ile birlikte sahile gelerek kahvaltı yaptı. Kimi vatandaşlar yürüyüş yapmayı ve Beydağları'nın zirvesini kaplayan kar manzarası eşliğinde sahilde oturmayı tercih ederken, kimileri ise sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi.

Dağda kar denizde keyif... Antalya sahilleri doldu taştı

"BU HUZURU YAŞAMAK KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT"

Almanya'dan yeni yıl tatili nedeniyle Antalya'ya geldiklerini belirten Fatma Koç, "Bu tatili değerlendirmek için en iyi yeri Antalya olarak belirledik. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Bu huzuru yaşamak için bence kaçırılmayacak bir fırsat, her tatili değerlendirip Antalya'ya gelmeyi planlıyoruz. Almanya'ya nazaran çok güzel bir iklimi var. Bu nedenle Antalya bizim için iyi bir tercih oldu. Hatta dün oğlum denize girdi. Birçok kişinin de girdiğini gördüm. Biraz soğuk gibi gelebilir ama girince çok eğlendi çocuğum. Ben de bu mevsimden dolayı çok mutluyum" dedi.

Dağda kar denizde keyif... Antalya sahilleri doldu taştı

"YAZDAN KALMA BİR HAVA VAR"

Isparta'dan geldiğini belirten Şükrü Yıldırım ise şunları söyledi:

"Bir haftadır buradayız. Çok güzel bir hava var. Antalya'da yaz günü, etrafta kar ama deniz kenarında yaz günü, Ağustos veya Nisan, Mayıs ayları gibi. Ceketsiz dolaşabiliyoruz, bakıyoruz millet denize de giriyor. Demek ki denizin suyu daha sıcak, biraz sonra suyun sıcaklığına bakacağım.

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