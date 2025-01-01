Dağda kar denizde keyif... Antalya sahilleri doldu taştı

"BU HUZURU YAŞAMAK KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT"

Almanya'dan yeni yıl tatili nedeniyle Antalya'ya geldiklerini belirten Fatma Koç, "Bu tatili değerlendirmek için en iyi yeri Antalya olarak belirledik. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Bu huzuru yaşamak için bence kaçırılmayacak bir fırsat, her tatili değerlendirip Antalya'ya gelmeyi planlıyoruz. Almanya'ya nazaran çok güzel bir iklimi var. Bu nedenle Antalya bizim için iyi bir tercih oldu. Hatta dün oğlum denize girdi. Birçok kişinin de girdiğini gördüm. Biraz soğuk gibi gelebilir ama girince çok eğlendi çocuğum. Ben de bu mevsimden dolayı çok mutluyum" dedi.



