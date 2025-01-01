Dağda kar denizde keyif... Antalya sahilleri doldu taştı

Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'da yeni yılın ilk gününde yazdan kalma bir gün yaşandı. Yurdun birçok noktasında çetin kış şartlarının yaşanırken 2025'e güneşli bir havada 'Merhaba' diyen kent sakinleri ve yabancı misafirler kendilerini Konyaaltı Sahili'ne attı. OCAK AYINDA DENİZ KEYFİ Resmi tatili de fırsat bilen vatandaşlar aileleri ve sevdikleri ile birlikte sahile gelerek kahvaltı yaptı. Kimi vatandaşlar yürüyüş yapmayı ve Beydağları'nın zirvesini kaplayan kar manzarası eşliğinde sahilde oturmayı tercih ederken, kimileri ise sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi. 'BU HUZURU YAŞAMAK KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT' Almanya'dan yeni yıl tatili nedeniyle Antalya'ya geldiklerini belirten Fatma Koç, 'Bu tatili değerlendirmek için en iyi yeri Antalya olarak belirledik. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Bu huzuru yaşamak için bence kaçırılmayacak bir fırsat, her tatili değerlendirip Antalya'ya gelmeyi planlıyoruz. Almanya'ya nazaran çok güzel bir iklimi var. Bu nedenle Antalya bizim için iyi bir tercih oldu. Hatta dün oğlum denize girdi. Birçok kişinin de girdiğini gördüm. Biraz soğuk gibi gelebilir ama girince çok eğlendi çocuğum. Ben de bu mevsimden dolayı çok mutluyum' dedi. 'YAZDAN KALMA BİR HAVA VAR' Isparta'dan geldiğini belirten Şükrü Yıldırım ise şunları söyledi: 'Bir haftadır buradayız. Çok güzel bir hava var. Antalya'da yaz günü, etrafta kar ama deniz kenarında yaz günü, Ağustos veya Nisan, Mayıs ayları gibi. Ceketsiz dolaşabiliyoruz, bakıyoruz millet denize de giriyor. Demek ki denizin suyu daha sıcak, biraz sonra suyun sıcaklığına bakacağım. Antalya'ya çok geldim ama böyle bir mevsimde gelemedik hiç. Herkese tavsiye ederim, gelsin görsünler. Bilhassa üşüyenler, soğukta kalanlar bu havayı teneffüs etsin' Ocak ayı olmasına rağmen denize giren Osman Şahin de, 'Antalya'mız bir başka, Bunu anlatmaya sözler yetmez, görmek lazım. Deniz suyu harika, ilk etapta soğuk oluyor. Ama vücut alıştıktan sonra çıkmasan da olur. Yazdan kalma bir hava var' şeklinde konuştu. DOĞUDA KAR BURADA DENİZ Sahilde denize giren bir başka vatandaş Burhan Özkan ise yıl boyu yaz kış fark etmeden denize girdiklerini belirterek, 'Bazen çok dalgalı oluyor. 5 metreye yakın dalgalar falan olduğunda denize girmiyoruz ama kenarda köpük banyosu yapıyoruz. Antalya'da yaşamak bir ayrıcalık. Bugün 1 Ocak 2025, ülkemizin özellikle doğu kesimlerinde çok ciddi bir kış yaşanıyor. Hatta sosyal medyada bazen arkadaşlar fotoğraf falan paylaşıyorlar, diyorum ki paylaşmayın, millet oralarda kış şartları altında yaşarken bizim burada hem deniz, hem güneşlenmemiz ister istemez oradaki insanları kıskandırır' dedi. 'DENİZ SUYU SICAKLIĞI 16'DAN AŞAĞI DÜŞMEZ' Antalya'da hava sıcaklığının ne kadar düşük olursa olsun, deniz suyu sıcaklığının 16 derecenin altına düştüğünü yıllardır hiç görmediğini belirten Özkan şunları söyledi: 'Deniz suyu düne kadar 19'du bugün ise 18 derece. Ben yaklaşık 30 yıldır giriyorum, 16 derecenin altına düştüğünü sadece bir yıl gördüm. Hatta 'Antalyalılar ısınmak için denize girdi' şeklinde haber bile yapıldı. Çok nadirde olsa sıfır dereceye, 2 dereceye düştüğü zaman bile deniz suyu 16 derece oluyor' Antalya sahilinden kareler...