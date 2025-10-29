Cumhuriyet’in 102. yılında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nerede uçacak? İşte 29 Ekim 2025 gösteri saati ve uçuş programı
Cumhuriyet'in 102. yılı bu yıl da yalnızca meydanlarda değil gökyüzünde de kutlanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin efsane akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim 2025'te gerçekleştirecekleri özel gösteri uçuşlarıyla Cumhuriyet coşkusunu semalara taşıyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonların gözünü gökyüzüne çevirecek olan gösteriler hem gurur hem de heyecan dolu anlara sahne olacak.
Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:43