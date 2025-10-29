Cumhuriyet’in 102. yılında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nerede uçacak? İşte 29 Ekim 2025 gösteri saati ve uçuş programı

Gökyüzünde sergilenecek akrobatik manevralar, sadece bir uçuş gösterisi değil; aynı zamanda Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve milletin bağımsızlık ruhuna adanmış bir selam niteliğinde olacak. SOLOTÜRK'ün gürleyen motor sesi, Ankara semalarında bu kez bir kez daha "Cumhuriyet biziz" diye yankılanacak.