Kadraj Galeri Kadraj İkon Cumhuriyet’in 102. yılında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nerede uçacak? İşte 29 Ekim 2025 gösteri saati ve uçuş programı

Cumhuriyet’in 102. yılında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nerede uçacak? İşte 29 Ekim 2025 gösteri saati ve uçuş programı

Cumhuriyet'in 102. yılı bu yıl da yalnızca meydanlarda değil gökyüzünde de kutlanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin efsane akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 29 Ekim 2025'te gerçekleştirecekleri özel gösteri uçuşlarıyla Cumhuriyet coşkusunu semalara taşıyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonların gözünü gökyüzüne çevirecek olan gösteriler hem gurur hem de heyecan dolu anlara sahne olacak.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:43
Cumhuriyet’in 102. yılında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nerede uçacak? İşte 29 Ekim 2025 gösteri saati ve uçuş programı

Cumhuriyet Bayramı'nın en özel anlarından biri, yine başkent Ankara'da yaşanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği F-16 savaş uçağıyla efsaneleşen SOLOTÜRK ekibi, 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.40'ta Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Cumhuriyet’in 102. yılında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nerede uçacak? İşte 29 Ekim 2025 gösteri saati ve uçuş programı

Gökyüzünde sergilenecek akrobatik manevralar, sadece bir uçuş gösterisi değil; aynı zamanda Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve milletin bağımsızlık ruhuna adanmış bir selam niteliğinde olacak. SOLOTÜRK'ün gürleyen motor sesi, Ankara semalarında bu kez bir kez daha "Cumhuriyet biziz" diye yankılanacak.

Cumhuriyet’in 102. yılında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nerede uçacak? İşte 29 Ekim 2025 gösteri saati ve uçuş programı

TÜRK YILDIZLARI KIRKLARELİ'DE GÖKYÜZÜNÜ KIRMIZI BEYAZA BOYAYACAK

Türkiye'nin milli gururu, dünyanın sayılı süpersonik akrobasi timlerinden Türk Yıldızları, 29 Ekim'de Kırklareli semalarında izleyicilerle buluşacak. Gösteri uçuşu 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 16.30'da, Kırklareli Barajı – DSİ Tesisleri üzerinde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’in 102. yılında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nerede uçacak? İşte 29 Ekim 2025 gösteri saati ve uçuş programı

CUMHURİYET RUHU GÖKYÜZÜNDE

SOLOTÜRK'ün Anıtkabir üzerinde selam durduğu, Türk Yıldızları'nın Kırklareli semalarını renklendirdiği bu özel günde, gökyüzü adeta Cumhuriyet'in ikinci bir sahnesi olacak.

Cumhuriyet’in 102. yılında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları nerede uçacak? İşte 29 Ekim 2025 gösteri saati ve uçuş programı

Bu gösteriler sadece havacılığın değil; mühendisliğin, cesaretin ve millet olma bilincinin de görsel bir ifadesi.