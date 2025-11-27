Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu nerede, hangi ilde? Cihannüma anlamı ne demek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa 14. Leo, Türkiye'nin kültür mirasının simgelerinden biri haline gelen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Cihannüma Salonu'nda ilk ortak basın toplantılarını gerçekleştirecek. Ankara'nın kalbinde yükselen ve dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi olarak anılan merkezde yapılacak buluşma, hem diplomatik hem de kültürel açıdan dikkatle takip ediliyor. Peki Cihannüma kelime anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:35