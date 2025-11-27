Kadraj Galeri Kadraj İkon Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu nerede, hangi ilde? Cihannüma anlamı ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa 14. Leo, Türkiye'nin kültür mirasının simgelerinden biri haline gelen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Cihannüma Salonu'nda ilk ortak basın toplantılarını gerçekleştirecek. Ankara'nın kalbinde yükselen ve dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi olarak anılan merkezde yapılacak buluşma, hem diplomatik hem de kültürel açıdan dikkatle takip ediliyor. Peki Cihannüma kelime anlamı nedir?

Giriş Tarihi: 27.11.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:35
Cihannüma Salonu, ilk kez bir basın toplantısına ev sahipliği yaparak tarihi bir buluşmaya sahne olacak. Peki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu nerede, hangi ilde? Cihannüma anlamı ne demek?

ERDOĞAN VE PAPA 14. LEO'NUN GÜNDEMİ

🔹Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev dönemindeki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bugün bir araya gelecek. Görüşmede İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar, Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi ve uluslararası gündemde öne çıkan gelişmeler masaya yatırılacak.
Papa'nın Türkiye Programı

🔹Dört gün sürecek ziyaret kapsamında Papa 14. Leo, 27–30 Kasım tarihleri arasında Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak. Türkiye'ye gelen beşinci Papa olacak 14. Leo, programının ilk durağı olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

KÜLLİYE'DE RESMİ TÖREN

🔹Anıtkabir'deki ziyaretin ardından Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. İki liderin baş başa gerçekleştireceği görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra özellikle Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alınacak.

CİHANNÜMA SALONU'NDA TARİHİ BULUŞMA

🔹İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Papa 14. Leo, dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Cihannüma Salonu'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirecek. Bu buluşma, salonun tarihinde düzenlenen ilk basın toplantısı olarak kayda geçecek.

MANEVİ ATMOSFERİYLE ÖNE ÇIKAN SALON

🔹Adını "dünyayı gösteren, geniş görüşlü" anlamındaki "Cihannüma" sözcüğünden alan salon, kütüphanenin evrensel vizyonunun simgesi kabul ediliyor. 100'ün üzerinde ülkeye ait, 134 farklı dilde eserlerin yer aldığı bu bölüm, uluslararası araştırmacılar için önemli bir merkez niteliğinde.