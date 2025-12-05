Cuma mesajları 5 Aralık 2025 | Dualı, anlamlı, hadisli ve en güzel hayırlı cumalar sözleri

Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olarak kabul edilen Cuma'da, birçok kişi yakınlarına hayır ve bereket dilemek adına özel hazırlanan Cuma mesajlarını araştırıyor. Dua, ayet ve hadislerle süslenmiş anlamlı Cuma sözleri, günün maneviyatını paylaşmak isteyenlerin en çok aradığı içerikler oluyor. İşte 2025 ayetli, en güzel, kısa, uzun ve yeni cuma mesajları…