Cuma mesajları 5 Aralık 2025 | Dualı, anlamlı, hadisli ve en güzel hayırlı cumalar sözleri

Cuma gününün huzur veren atmosferi yurdun dört bir yanında hissedilirken, vatandaşlar sevdiklerine anlamlı Cuma tebriği göndermek için resimli, dualı ve hadisli mesajlara yoğun ilgi gösteriyor. Kısa, öz ve manevi yönü güçlü sözler, sosyal medya paylaşımlarında en çok tercih edilen mesajlar arasında yer alıyor. İşte en güzel hayırlı cumalar mesajları!

Giriş Tarihi: 05.12.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 09:27
Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olarak kabul edilen Cuma'da, birçok kişi yakınlarına hayır ve bereket dilemek adına özel hazırlanan Cuma mesajlarını araştırıyor. Dua, ayet ve hadislerle süslenmiş anlamlı Cuma sözleri, günün maneviyatını paylaşmak isteyenlerin en çok aradığı içerikler oluyor. İşte 2025 ayetli, en güzel, kısa, uzun ve yeni cuma mesajları

CUMA MESAJLARI

Rabbimiz

Dünya hayatımızı bereketli ve hakkımızda hayırlı kıl.

Aynı şekilde ahireti de bizler için sevimli bir yuva eyle.

Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi

Bizleri dostlarımız ve ailemizle cennette de beraber buluştur

Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi

Kalplerimizi senin dininde sabit kıl, şeytani fırtınalardan bizi muhafaza eyle…

Hayırlı Cumalar

Ya Rabbi

Tüm güzelliklere karşı mutlu olduğumuz gibi tüm kötülüklere karşı da nefsimize hâkim olabilmeyi bize

nasip eyle…

Hayırlı Cumalar