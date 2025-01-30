Citroen fiyat listesi 2025 | Sıfır Citroen C4, C5, Ami, Berlingo güncel fiyat listesi

Citroen Ocak 2025 itibarıyla yeni fiyat listesini duyurdu. Yılın ilk ayında kampanyalar ve nakit indirimli ödeme seçenekleriyle öne çıkan modeller arasında C4, C4 X, C5 Aircross SUV ve %100 elektrikli e-C4 yer aldı. Citroen, model seçeneklerinde farklı versiyonlar ve özellikler sunarak, hem performans hem de tasarım açısından geniş bir yelpaze oluşturmuş durumda.