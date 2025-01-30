Citroen fiyat listesi 2025 | Sıfır Citroen C4, C5, Ami, Berlingo güncel fiyat listesi
Fransız otomobil üreticisi Citroen 2025 yılına güçlü bir giriş yaptı. Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren marka yeni yılın ilk ayında kampanyalı fiyatlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem elektrikli araçlarıyla hem de klasik modelleriyle geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Citroen Ocak 2025'teki fiyat listesini duyurdu. Peki C3, C4, C5, Ami, Aircross ve Celysée'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:49