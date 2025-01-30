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Citroen fiyat listesi 2025 | Sıfır Citroen C4, C5, Ami, Berlingo güncel fiyat listesi

Fransız otomobil üreticisi Citroen 2025 yılına güçlü bir giriş yaptı. Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren marka yeni yılın ilk ayında kampanyalı fiyatlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem elektrikli araçlarıyla hem de klasik modelleriyle geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Citroen Ocak 2025'teki fiyat listesini duyurdu. Peki C3, C4, C5, Ami, Aircross ve Celysée'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:49
Citroen fiyat listesi 2025 | Sıfır Citroen C4, C5, Ami, Berlingo güncel fiyat listesi

Citroen Ocak 2025 itibarıyla yeni fiyat listesini duyurdu. Yılın ilk ayında kampanyalar ve nakit indirimli ödeme seçenekleriyle öne çıkan modeller arasında C4, C4 X, C5 Aircross SUV ve %100 elektrikli e-C4 yer aldı. Citroen, model seçeneklerinde farklı versiyonlar ve özellikler sunarak, hem performans hem de tasarım açısından geniş bir yelpaze oluşturmuş durumda.

Citroen fiyat listesi 2025 | Sıfır Citroen C4, C5, Ami, Berlingo güncel fiyat listesi

İşte, Ocak 2025'te satışa sunulan Citroen modellerinin fiyatları:

Citroen C4 Fiyat Listesi

Citroen C4, kompakt hatchback segmentindeki şık tasarımı ve güçlü motor seçenekleri ile dikkat çekiyor. Ocak 2025 itibarıyla Citroen C4 için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold: 1.499.000 TL
Nakit İndirimli Fiyat: 1.388.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine: 1.590.000 TL
Nakit İndirimli Fiyat: 1.502.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold: 1.676.000 TL
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.666.000 TL

Citroen fiyat listesi 2025 | Sıfır Citroen C4, C5, Ami, Berlingo güncel fiyat listesi

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi
Citroen, elektrikli araçlarına verdiği önemi her geçen yıl artırıyor. Ocak 2025 itibarıyla %100 elektrikli e-C4 modelleri de satışa sunuldu. Fiyatlar ise şu şekilde:

100 KW Shine Bold: 1.570.000 TL
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.396.000 TL
115 KW Shine Bold: 1.660.000 TL
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.481.000 TL

Citroen fiyat listesi 2025 | Sıfır Citroen C4, C5, Ami, Berlingo güncel fiyat listesi

Citroen C4 X Fiyat Listesi

Citroen C4 X, şık tasarımı ve geniş iç hacmiyle öne çıkan bir diğer model. Ocak 2025 fiyatları şu şekilde:

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold: 1.499.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine: 1.590.000 TL
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.547.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold: 1.676.000 TL
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.656.000 TL

Citroen fiyat listesi 2025 | Sıfır Citroen C4, C5, Ami, Berlingo güncel fiyat listesi

Citroen C5 Aircross SUV Fiyat Listesi
Citroen C5 Aircross SUV, geniş iç hacmi ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Ocak 2025 itibarıyla C5 Aircross'un fiyatları şu şekilde:

1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine: 1.895.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine (Advanced Comfort Koltuklar): 1.910.000 TL
1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold: 2.015.000 TL
1.2 Hybrid 136 HP - eDCS6 E-Series: 2.014.000 TL