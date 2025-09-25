Kadraj Galeri Kadraj İkon Cildi pürüzsüzleştiren besin! Canan Karatay’ın gözenekleri yok eden şaşırtıcı formülü

Cildi pürüzsüzleştiren besin! Canan Karatay’ın gözenekleri yok eden şaşırtıcı formülü

Cilt sağlığına önem verenler, son dönemde doğal yöntemlerle gözenek sıkılaştırmanın yollarını araştırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın gündeme taşıdığı son öneri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karatay, ciltteki geniş gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan özel bir besine dikkat çekerek, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde kavuşmanın doğal formülünü paylaştı. İşte Karatay'ın gözenek kapatmada etkili olduğunu vurguladığı o şaşırtıcı besin...

Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:54
Cildi pürüzsüzleştiren besin! Canan Karatay’ın gözenekleri yok eden şaşırtıcı formülü

Türkiye'nin en çok takip edilen doktorlarından Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez cilt sağlığına dair dikkat çeken önerisiyle gündemde. Karatay, pürüzsüz ve canlı bir cildin pahalı kozmetik ürünlerinden değil, sofralarımızdaki doğal besinlerden geçtiğini vurguluyor. İşte o mucize formül…

Cildi pürüzsüzleştiren besin! Canan Karatay’ın gözenekleri yok eden şaşırtıcı formülü

CANAN KARATAY'DAN GÖZENEKLERİ AZALTAN BESLENME TAVSİYESİ

🔸Cilt sağlığında dıştan bakım kadar içten beslenmenin de büyük rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, gözenek sorununa karşı dikkat çeken önerilerde bulundu. Karatay'a göre işlenmiş şeker, trans yağ ve rafine karbonhidratlar cildin dengesini bozarak gözeneklerin büyümesine yol açıyor. Buna karşın çinko, omega-3 ve antioksidan bakımından zengin gıdalar ise cildi destekleyerek daha pürüzsüz görünüm sağlıyor.

Cildi pürüzsüzleştiren besin! Canan Karatay’ın gözenekleri yok eden şaşırtıcı formülü

GÖZENEK DOSTU BESİNLER

🔸Karatay, cildine özen gösterenlerin özellikle brokoli, portakal, somon, ceviz, ıspanak, limon, böğürtlen ve kabak çekirdeğini beslenme düzenine eklemesi gerektiğini belirtiyor. Bu besinler, ciltteki kolajen yapısını güçlendirerek gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.

Cildi pürüzsüzleştiren besin! Canan Karatay’ın gözenekleri yok eden şaşırtıcı formülü

YAĞ DENGESİNİ KORUYAN GIDALAR

🔸Cildin yağ üretiminde en etkili minerallerden biri olan çinko, Karatay'ın listesinde ön sırada yer alıyor. Çinko, hem yağ salgısını düzenliyor hem de iltihap önleyici etkisiyle gözeneklerin tıkanmasını engelliyor. Kabak çekirdeği, hindi eti ve istiridye bu açıdan önemli kaynaklar arasında.
🔸Omega-3 yağ asitlerine de özel vurgu yapan Karatay, hücre yenilenmesi ve cildin esnekliği için somon, ceviz ve keten tohumunun sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca böğürtlen, çilek ve kırmızı biber gibi güçlü antioksidan içeren besinler, serbest radikallerle savaşarak gözenek oluşumunu önlemede etkili oluyor.

Cildi pürüzsüzleştiren besin! Canan Karatay’ın gözenekleri yok eden şaşırtıcı formülü

GÖZENEKLER NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

🔸Gözeneklerin oluşmasında en temel faktörlerden biri genetik yatkınlık. Bunun yanında aşırı yağ üretimi, yaşlanma süreci, güneşe maruz kalma, yanlış beslenme ve hatalı cilt bakımı da gözeneklerin belirginleşmesine yol açıyor. Sigara kullanımı, azalan kolajen üretimi ve düzensiz uyku ise bu süreci hızlandırıyor.