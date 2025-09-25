Cildi pürüzsüzleştiren besin! Canan Karatay’ın gözenekleri yok eden şaşırtıcı formülü

YAĞ DENGESİNİ KORUYAN GIDALAR

🔸Cildin yağ üretiminde en etkili minerallerden biri olan çinko, Karatay'ın listesinde ön sırada yer alıyor. Çinko, hem yağ salgısını düzenliyor hem de iltihap önleyici etkisiyle gözeneklerin tıkanmasını engelliyor. Kabak çekirdeği, hindi eti ve istiridye bu açıdan önemli kaynaklar arasında.

🔸Omega-3 yağ asitlerine de özel vurgu yapan Karatay, hücre yenilenmesi ve cildin esnekliği için somon, ceviz ve keten tohumunun sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca böğürtlen, çilek ve kırmızı biber gibi güçlü antioksidan içeren besinler, serbest radikallerle savaşarak gözenek oluşumunu önlemede etkili oluyor.