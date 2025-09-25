Cildi pürüzsüzleştiren besin! Canan Karatay’ın gözenekleri yok eden şaşırtıcı formülü
Cilt sağlığına önem verenler, son dönemde doğal yöntemlerle gözenek sıkılaştırmanın yollarını araştırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın gündeme taşıdığı son öneri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karatay, ciltteki geniş gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan özel bir besine dikkat çekerek, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde kavuşmanın doğal formülünü paylaştı. İşte Karatay'ın gözenek kapatmada etkili olduğunu vurguladığı o şaşırtıcı besin...
Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:54