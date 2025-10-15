Çığır açan buluş: Kanseri 10 yıl önceden tespit ediyor

Derin Dizileme Yeteneği: Test, kan örneğindeki az sayıdaki viral DNA parçasını dahi "derinlemesine dizileyerek" tespit edebiliyor.

Hassasiyet ve Özgüllük: MGB araştırmacıları, HPV enfeksiyonu taşıyan ancak henüz kanser geliştirmemiş bireyler ile kanserli hastaları ayırt etmede testin neredeyse kusursuz bir başarı sergilediğini belirtiyor. Viral DNA'nın tümörün bir parçası olup olmadığını yüksek doğrulukla saptaması, yanlış pozitif oranını minimuma indiriyor.

10 Yıllık Pencere: Araştırma verileri, testin, kanserin klinik olarak teşhis edilebilir hale gelmesinden önceki 10 yıllık latent (sessiz) dönemde dahi pozitif sonuç verebildiğini gösteriyor. Bu, hekimlere erken müdahale ve belki de kanserin tam olarak oluşmasını engelleme fırsatı sunuyor.