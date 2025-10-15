Çığır açan buluş: Kanseri 10 yıl önceden tespit ediyor
Tıp dünyasında erken teşhisin sınırlarını zorlayan bir gelişme yaşandı. ABD'nin önde gelen sağlık sistemlerinden Mass General Brigham (MGB) bünyesindeki bilim insanları İnsan Papilloma Virüsü (HPV) ile ilişkili baş ve boyun kanserlerini (Özellikle Orofarinks Kanserlerini) belirtiler ortaya çıkmadan neredeyse 10 yıl önce tespit edebilen çığır açan bir sıvı biyopsi testi geliştirdiklerini duyurdu. 'HPV-DeepSeek' adı verilen bu yeni nesil kan testi onkoloji alanında devrim niteliğinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
