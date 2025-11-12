“Cezaevinden bir ıslık çalardı ben balkona koşardım' Güllerle başlayıp demir parmaklıklara uzanan aşk hikayesi: Muazzez Abacı'nın 'Heybetli' sevdası...
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, bugün hayata veda etti. Usta isim, geride sadece ölümsüz şarkılar değil yıllar boyunca konuşulan bir aşk hikayesi de bıraktı. Güllerle başlayan ve cezaevi duvarları arasında bile süren bu aşk, Abacı'nın, 'Hasan cezaevinin bahçesinden bir ıslık çalardı, ben balkona koşardım.' ifadeleriyle hafızalara kazındı.
