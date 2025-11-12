Kadraj Galeri Kadraj İkon “Cezaevinden bir ıslık çalardı ben balkona koşardım" Güllerle başlayıp demir parmaklıklara uzanan aşk hikayesi: Muazzez Abacı'nın 'Heybetli' sevdası...

“Cezaevinden bir ıslık çalardı ben balkona koşardım' Güllerle başlayıp demir parmaklıklara uzanan aşk hikayesi: Muazzez Abacı'nın 'Heybetli' sevdası...

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, bugün hayata veda etti. Usta isim, geride sadece ölümsüz şarkılar değil yıllar boyunca konuşulan bir aşk hikayesi de bıraktı. Güllerle başlayan ve cezaevi duvarları arasında bile süren bu aşk, Abacı'nın, 'Hasan cezaevinin bahçesinden bir ıslık çalardı, ben balkona koşardım.' ifadeleriyle hafızalara kazındı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 21:53
Cezaevinden bir ıslık çalardı ben balkona koşardım Güllerle başlayıp demir parmaklıklara uzanan aşk hikayesi: Muazzez Abacı’nın ’Heybetli’ sevdası...

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, sahnede ışıldayan bir yıldızdı… Ama kalbini asıl çalan kişi, İstanbul'un gölgelerinden yükselen bir kabadayı olan Hasan Heybetli'ydi.

Cezaevinden bir ıslık çalardı ben balkona koşardım Güllerle başlayıp demir parmaklıklara uzanan aşk hikayesi: Muazzez Abacı’nın ’Heybetli’ sevdası...

Hikaye 1980'lerde başladı

1980'ler… Abacı, İstanbul'un ünlü gazinolarında sahne alıyordu. Her akşam ise istisnasız elinde 24 gülle onu ziyaret eden bir konuğu vardı.

Cezaevinden bir ıslık çalardı ben balkona koşardım Güllerle başlayıp demir parmaklıklara uzanan aşk hikayesi: Muazzez Abacı’nın ’Heybetli’ sevdası...

Ellerinde gül buketleriyle Abacı'yı ziyaret eden Arap Hüso'nun oğlu Hasan Heybetli'den başkası değildi...

Cezaevinden bir ıslık çalardı ben balkona koşardım Güllerle başlayıp demir parmaklıklara uzanan aşk hikayesi: Muazzez Abacı’nın ’Heybetli’ sevdası...

EVİNİN ÖNÜNÜ GÜLLERLE DONATTI

Abacı başlangıçta bu ilgiye mesafeli davransa da Şişli'deki evinin önünün güllerle donatılmasıyla inadı kırıldı ve çift 1980'de evlendi.

Cezaevinden bir ıslık çalardı ben balkona koşardım Güllerle başlayıp demir parmaklıklara uzanan aşk hikayesi: Muazzez Abacı’nın ’Heybetli’ sevdası...

Heybetli, "Kazandığının yüz mislini veririm, evde otur" dese de Abacı sahneden vazgeçmedi.