Çelik Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe’nin özellikleri

İHA VE DRONLARA KARŞI ELEKTRONİK SAVUNMA

Çelik Kubbe'nin elektronik harp katmanında İHTAR, GÖKBERK ve ŞAHİN gibi ileri sistemler öne çıkıyor. Bu platformlar, İHA ve dron tehditlerine karşı elektromanyetik spektrum üzerinde güçlü karıştırma ve yanıltma özellikleri sunuyor.

İHTAR sistemi, düşman İHA'larının GPS sinyallerini bozarak etkisiz hale getirirken; GÖKBERK, hem savunma hem de saldırı modlarında çalışabilen gelişmiş bir elektronik harp çözümü olarak dikkat çekiyor. Bu sayede hava savunması yalnızca fiziksel değil, elektronik ortamda da genişletilmiş bir kalkan oluşturuyor.

KORKUT: ALÇAK İRTİFANIN ZIRHLI GÖZCÜSÜ

Paletli araç üzerine konuşlandırılan çift namlulu 35 mm toplardan oluşan KORKUT sistemi, düşük irtifa tehditlerini bertaraf etmek için tasarlandı. Özellikle seyir füzeleri ve hızlı hareket eden İHA'lara karşı programlanabilir mühimmat kullanarak hedefe yaklaştığında parçalanıp etkili bir imha gerçekleştiriyor.

Gelişmiş yangın kontrol sistemi, hedefin hız ve mesafe bilgilerini analiz ederek atış hassasiyetini en üst düzeye çıkarıyor.