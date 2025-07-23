Kadraj Galeri Kadraj İkon Çelik Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe’nin özellikleri

Türkiye'nin savunma sanayiinde geliştirdiği yeni nesil hava savunma sistemi Çelik Kubbe, hava sahasını her türlü füze, roket ve hava saldırısına karşı korumak için hazır hale getirildi. TÜBİTAK SAGE, ASELSAN, ROKETSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ortak çalışmasıyla geliştirilen sistem radar, elektro-optik sensör, komuta kontrol merkezi ve yapay zekâ tabanlı karar destek mekanizmalarıyla entegre bir savunma ağı sunuyor. Tehditlere karşı etkin bir çözüm olan Çelik Kubbe, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma stratejisinin en kritik parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki Çelik Kubbe Türkiye'de aktif mi? İşte son durum…

Giriş Tarihi: 23.07.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:28
Türk savunma sanayiinde bir dönüm noktası daha yaşandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün dün yaptığı önemli duyuruda, Türkiye'nin milli çok katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin tüm bileşenleriyle faaliyete geçtiğini açıkladı. Bu kritik gelişme, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen İDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı'nda kamuoyuyla paylaşıldı. İşte Çelik Kubbe'nin özellikleri…

ÇELİK KUBBE AKTİF Mİ?
A Haber'de katıldığı Sebep-Sonuç programında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin mevcut unsurlarının aktif olarak kullanıldığını ve sistemin kritik bileşenlerinin seri üretime geçtiğini duyurdu. Görgün, milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin şu anda tam kapasiteyle aktif durumda olduğunu ifade etti.

2024 Ağustos ayında onaylanan proje, 2025 yılı itibarıyla aşamalı olarak sahadaki yerini almaya başladı ve Türkiye'nin savunma teknolojilerinde stratejik bir güç unsuru haline geldi. Haluk Görgün, Çelik Kubbe'yi "sistemler sistemi" olarak nitelendirerek, bu yapının hava savunmasında etkin, koordineli ve gerçek zamanlı bir yönetim sağladığını vurguladı.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün A Haber'de

ÇELİK KUBBE'NİN KOMUTA MERKEZİ: HAKİM SİSTEMİ

Çelik Kubbe'nin merkezinde yer alan HAKİM Komuta Kontrol Sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilen ileri düzey bir yönetim altyapısına sahip. Radar, sensör ve izleme platformlarından toplanan veriler; yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarıyla birleştirilerek hava sahasının anlık ve yüksek doğrulukta bir haritası çıkarılıyor.

HAKİM, kalman ve parçacık filtreleme gibi modern sinyal işleme yöntemleriyle hedefleri hassasiyetle izliyor. Radar kesit alanı tahminleri, elektro-optik sensör verileri ve elektronik destek bilgileri ile hedeflerin kimlik ve hareket niyetleri analiz edilerek stratejik kararlar destekleniyor.

Ağ tabanlı komuta kabiliyeti sayesinde farklı platformlardaki silah sistemleri tek bir koordinasyon çerçevesinde yönetilebiliyor. Bu özellik, Türkiye'nin hava savunma reaksiyon hızını önemli ölçüde artırıyor.

İHA VE DRONLARA KARŞI ELEKTRONİK SAVUNMA

Çelik Kubbe'nin elektronik harp katmanında İHTAR, GÖKBERK ve ŞAHİN gibi ileri sistemler öne çıkıyor. Bu platformlar, İHA ve dron tehditlerine karşı elektromanyetik spektrum üzerinde güçlü karıştırma ve yanıltma özellikleri sunuyor.

İHTAR sistemi, düşman İHA'larının GPS sinyallerini bozarak etkisiz hale getirirken; GÖKBERK, hem savunma hem de saldırı modlarında çalışabilen gelişmiş bir elektronik harp çözümü olarak dikkat çekiyor. Bu sayede hava savunması yalnızca fiziksel değil, elektronik ortamda da genişletilmiş bir kalkan oluşturuyor.

KORKUT: ALÇAK İRTİFANIN ZIRHLI GÖZCÜSÜ

Paletli araç üzerine konuşlandırılan çift namlulu 35 mm toplardan oluşan KORKUT sistemi, düşük irtifa tehditlerini bertaraf etmek için tasarlandı. Özellikle seyir füzeleri ve hızlı hareket eden İHA'lara karşı programlanabilir mühimmat kullanarak hedefe yaklaştığında parçalanıp etkili bir imha gerçekleştiriyor.

Gelişmiş yangın kontrol sistemi, hedefin hız ve mesafe bilgilerini analiz ederek atış hassasiyetini en üst düzeye çıkarıyor.