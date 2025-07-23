Çelik Kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe’nin özellikleri

Türkiye'nin savunma sanayiinde geliştirdiği yeni nesil hava savunma sistemi Çelik Kubbe, hava sahasını her türlü füze, roket ve hava saldırısına karşı korumak için hazır hale getirildi. TÜBİTAK SAGE, ASELSAN, ROKETSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ortak çalışmasıyla geliştirilen sistem radar, elektro-optik sensör, komuta kontrol merkezi ve yapay zekâ tabanlı karar destek mekanizmalarıyla entegre bir savunma ağı sunuyor. Tehditlere karşı etkin bir çözüm olan Çelik Kubbe, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma stratejisinin en kritik parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki Çelik Kubbe Türkiye'de aktif mi? İşte son durum…