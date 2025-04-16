Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL olanlar dikkat! Darphane’nin üretim süreci herkesi şaşkına çevirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bağlı olarak faaliyet gösteren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü gündelik yaşamda elimizden düşürmediğimiz madeni paraların üretiminde teknolojiyi gelenekle harmanlayan nadide bir kurum olma özelliğini taşıyor. Her bir kuruşun arkasında yılların birikimiyle şekillenen titiz bir üretim süreci yatıyor.