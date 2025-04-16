Kadraj Galeri Kadraj İkon Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL olanlar dikkat! Darphane'nin üretim süreci herkesi şaşkına çevirdi

Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL olanlar dikkat! Darphane'nin üretim süreci herkesi şaşkına çevirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü günlük hayatın vazgeçilmez ögelerinden biri olan madeni paraların üretiminde adeta bir sanat icra ediyor. Küçük gibi görünen bu metal parçaların arkasında büyük bir ustalık ve dikkat yatıyor. Peki madeni paraların üretim aşaması nasıl? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:26
Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL olanlar dikkat! Darphane’nin üretim süreci herkesi şaşkına çevirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bağlı olarak faaliyet gösteren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü gündelik yaşamda elimizden düşürmediğimiz madeni paraların üretiminde teknolojiyi gelenekle harmanlayan nadide bir kurum olma özelliğini taşıyor. Her bir kuruşun arkasında yılların birikimiyle şekillenen titiz bir üretim süreci yatıyor.

Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL olanlar dikkat! Darphane’nin üretim süreci herkesi şaşkına çevirdi

Sıradan gibi görünen bu küçük metal parçalar aslında yüksek hassasiyetli mühendislik ve ince el işçiliğinin birer ürünü.

Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL olanlar dikkat! Darphane’nin üretim süreci herkesi şaşkına çevirdi

Hammadde Seçimi: Kalitenin İlk Adımı

Darphane'deki sürecin temelini, madeni paraların dayanıklılığını ve estetik görünümünü belirleyen hammadde seçimi oluşturuyor. Bakır, nikel ve çinko gibi dayanıklı metaller, uzmanlar tarafından özel formüllerle bir araya getiriliyor.

Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL olanlar dikkat! Darphane’nin üretim süreci herkesi şaşkına çevirdi

Bu alaşımlar yalnızca fiziksel direnci değil aynı zamanda madeni paranın ömrünü ve görsel kalitesini de artırıyor. Her bir parça zamanla aşınmaya dirençli olacak şekilde tasarlanıyor.

Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL olanlar dikkat! Darphane’nin üretim süreci herkesi şaşkına çevirdi

Dakikada 800 Para: Sessiz Bir Ustalık

Üretim hattında kullanılan ileri teknoloji makineler, dakikada 700 ila 800 adet madeni parayı yüksek hassasiyetle şekillendirebiliyor.