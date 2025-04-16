Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş ya da 1 TL olanlar dikkat! Darphane'nin üretim süreci herkesi şaşkına çevirdi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü günlük hayatın vazgeçilmez ögelerinden biri olan madeni paraların üretiminde adeta bir sanat icra ediyor. Küçük gibi görünen bu metal parçaların arkasında büyük bir ustalık ve dikkat yatıyor. Peki madeni paraların üretim aşaması nasıl? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:26