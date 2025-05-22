Kadraj Galeri Kadraj İkon ÇAY TV CANLI: ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura nihai isim listesi: Rize, Trabzon, Artvin...

ÇAY TV CANLI: ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura nihai isim listesi: Rize, Trabzon, Artvin...

2025 yılı yaş çay sezonuna hazırlanan ÇAYKUR'un 1.500 kişilik mevsimlik işçi alımı sürecinde heyecan dorukta. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Adaylar, isimlerinin açıklanacağı tarihi beklerken, ÇAYKUR kura takvimi ve sonuçların açıklanacağı platformlar netleşti.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 06:58
ÇAY TV CANLI: ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura nihai isim listesi: Rize, Trabzon, Artvin...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı yaş çay sezonu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında görevlendirilmek üzere toplam 1500 mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla alınan başvurulara, bölgedeki iş arayanlardan yoğun ilgi geldi. Beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü geçici işçi kadrolarını kapsayan ilana yaklaşık 28 bin kişi başvurdu.

ÇAY TV CANLI: ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura nihai isim listesi: Rize, Trabzon, Artvin...

Kura 22 Mayıs'ta Noter Huzurunda Yapılacak
ÇAYKUR tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 1500 kişilik işçi alımı için kura çekimi 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

ÇAY TV CANLI: ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura nihai isim listesi: Rize, Trabzon, Artvin...

CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

Kura, İŞKUR tarafından oluşturulan nihai başvuru listeleri esas alınarak yapılacak. Söz konusu çekiliş, ÇAYKUR'un resmî YouTube kanalı ile Çay TV ekranları üzerinden canlı yayınlanacak. Özellikle beden işçisi pozisyonu için yapılacak kura çekimi, adayların büyük bir heyecanla takip ettiği bir süreç haline geldi.

ÇAY TV CANLI: ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura nihai isim listesi: Rize, Trabzon, Artvin...

Kura Çekimi Tüm Kadroları Kapsamayacak
Dikkat çeken bir detay ise, Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunlarının, ilgili alımlar için kura çekimine tabi tutulmayacak olmaları. Bu kadrolar için başvuru şartlarını doğrudan karşılayan adaylar, kura dışı değerlendirme sürecine dahil edilecek.

ÇAY TV CANLI: ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura nihai isim listesi: Rize, Trabzon, Artvin...

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
Kura çekiminin ardından en çok merak edilen sorulardan biri de sonuçların açıklanma tarihi. Edinilen bilgilere göre, kura sonuçlarının aynı gün 22 Mayıs 2025 Perşembe öğleden sonra veya en geç 23 Mayıs 2025 Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, kura sonuçlarına www.caykur.gov.tr, e-Devlet, İŞKUR'un e-şube platformu (www.esube.iskur.gov.tr) ve Alo 170 hattı üzerinden ulaşabilecek.