ÇAY TV CANLI: ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura nihai isim listesi: Rize, Trabzon, Artvin...
2025 yılı yaş çay sezonuna hazırlanan ÇAYKUR'un 1.500 kişilik mevsimlik işçi alımı sürecinde heyecan dorukta. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Adaylar, isimlerinin açıklanacağı tarihi beklerken, ÇAYKUR kura takvimi ve sonuçların açıklanacağı platformlar netleşti.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 06:58