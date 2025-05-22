ÇAY TV CANLI: ÇAYKUR 1.500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura nihai isim listesi: Rize, Trabzon, Artvin...

Kura Çekimi Tüm Kadroları Kapsamayacak

Dikkat çeken bir detay ise, Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunlarının, ilgili alımlar için kura çekimine tabi tutulmayacak olmaları. Bu kadrolar için başvuru şartlarını doğrudan karşılayan adaylar, kura dışı değerlendirme sürecine dahil edilecek.