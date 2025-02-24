Çay demlenene kadar pişiyor; Bulut kıvamında pofuduk poğaça tarifi

Çay saatleri, keyifli sohbetlerin ve lezzetli atıştırmalıkların vazgeçilmezidir. Yumuşacık dokusuyla dikkat çeken bu pofuduk poğaçalar, çay saatlerinizin yıldızı olmaya aday. Üstelik mayalı hamurla uğraşmanıza gerek kalmadan, hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tarif sunuyoruz. Kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın, işte adım adım poğaça yapım aşamaları!