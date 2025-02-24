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Çay demlenene kadar pişiyor; Bulut kıvamında pofuduk poğaça tarifi

Çay saatlerinize lezzet katacak bulut gibi pofuduk poğaçalar yapmaya ne dersiniz? Mayalı hamurla uğraşmadan hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, çayınız demlenene kadar tamamlanacak.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 10:26
Çay demlenene kadar pişiyor; Bulut kıvamında pofuduk poğaça tarifi

Çay saatleri, keyifli sohbetlerin ve lezzetli atıştırmalıkların vazgeçilmezidir. Yumuşacık dokusuyla dikkat çeken bu pofuduk poğaçalar, çay saatlerinizin yıldızı olmaya aday. Üstelik mayalı hamurla uğraşmanıza gerek kalmadan, hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tarif sunuyoruz. Kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın, işte adım adım poğaça yapım aşamaları!

Çay demlenene kadar pişiyor; Bulut kıvamında pofuduk poğaça tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)
1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker
1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
İç harcı için: Beyaz peynir ve maydanoz (isteğe bağlı)

Çay demlenene kadar pişiyor; Bulut kıvamında pofuduk poğaça tarifi

YAPILIŞI

Yoğurdu, sıvı yağı, yumurtanın beyazını, tuzu ve şekeri bir kaba alın, güzelce karıştırın.

Çay demlenene kadar pişiyor; Bulut kıvamında pofuduk poğaça tarifi

Kabartma tozunu ve unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Çay demlenene kadar pişiyor; Bulut kıvamında pofuduk poğaça tarifi

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın, ortasına peynirli harç koyup kapatın.