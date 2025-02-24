Çay demlenene kadar pişiyor; Bulut kıvamında pofuduk poğaça tarifi

Çay saatleri, keyifli sohbetlerin ve lezzetli atıştırmalıkların vazgeçilmezidir. Yumuşacık dokusuyla dikkat çeken bu pofuduk poğaçalar, çay saatlerinizin yıldızı olmaya aday. Üstelik mayalı hamurla uğraşmanıza gerek kalmadan, hızlıca hazırlayabileceğiniz bir tarif sunuyoruz. Kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın, işte adım adım poğaça yapım aşamaları! MALZEMELER 1 su bardağı yoğurt YAPILIŞI Yoğurdu, sıvı yağı, yumurtanın beyazını, tuzu ve şekeri bir kaba alın, güzelce karıştırın. Kabartma tozunu ve unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın, ortasına peynirli harç koyup kapatın. Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. VE FİNAL! Sıcacık, pamuk gibi poğaçalarınız çayınız demlenene kadar hazır! Yanına bir fincan çayla bu lezzetin keyfini çıkarın. Afiyet olsun! ☕🥐 (Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)