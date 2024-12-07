Kadraj Galeri Kadraj İkon CANLI MAÇ İZLE | BJK-FB derbi maçı kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz canlı ekranı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi anlık takip

CANLI MAÇ İZLE | BJK-FB derbi maçı kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz canlı ekranı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi anlık takip

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kritik bir derbide karşı karşıya geliyor. Zorlu bir dönemden geçen Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde galibiyetle çıkış ararken, formda Fenerbahçe ise zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Dev mücadele, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi nereden izlenir? İşte BJK-FB derbisi anlık canlı yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 07.12.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:31
CANLI MAÇ İZLE | BJK-FB derbi maçı kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz canlı ekranı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi anlık takip

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip olan bu karşılaşma, iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Ev sahibi Beşiktaş, zorlu günlerden geçerken Fenerbahçe, liderlik yolunda kayıp yaşamadan ilerlemek istiyor. Taraftarlar ise maçın canlı izleme imkanlarını araştırıyor. İşte tüm merak ettiğiniz BJK-FB derbi maçı kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz canlı takip ekranı...

CANLI MAÇ İZLE | BJK-FB derbi maçı kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz canlı ekranı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi anlık takip

Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan dev derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği bu mücadelede heyecan tüm Türkiye'yi saracak.

Canlı Skor Takibi: Derbiye dair tüm detaylar ve anlık gelişmeler için takvim.com.tr'yi takipte kalın. Gol, kart ve kritik anların tamamı canlı olarak aktarılacak.

BJK-FB DERBİSİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

CANLI MAÇ İZLE | BJK-FB derbi maçı kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz canlı ekranı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi anlık takip

Şifresiz İzleme İmkanı Var Mı?

Mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Anlık takip etmek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluş tarafından belirlenen abonelik koşullarını tamamlaması gerekmektedir.

CANLI MAÇ İZLE | BJK-FB derbi maçı kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz canlı ekranı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi anlık takip

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Talha, Al Musrati, Rashica, Salih, Immobile, Masuaku, Rafa, Emirhan, Gedson

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz, Maximin, Dzeko

CANLI MAÇ İZLE | BJK-FB derbi maçı kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz canlı ekranı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi anlık takip

Beşiktaş Çıkış Arıyor

Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, derbiyi bir fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından takımı devralan Serdar Topraktepe, ilk büyük sınavında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Siyah-beyazlılar, İmmobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes gibi yıldızlarına güveniyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın istifası ve yönetim kurulunda yaşanan çalkantılar, kulüpte taşların yerinden oynamasına neden oldu. Yeni başkan Hüseyin Yücel yönetiminde toparlanma sürecine giren Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında alacağı bir galibiyetle moral bulmayı hedefliyor.

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