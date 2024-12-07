CANLI MAÇ İZLE | BJK-FB derbi maçı kesintisiz, donmadan, 4K, şifresiz canlı ekranı! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi anlık takip

Beşiktaş Çıkış Arıyor

Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, derbiyi bir fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından takımı devralan Serdar Topraktepe, ilk büyük sınavında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Siyah-beyazlılar, İmmobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes gibi yıldızlarına güveniyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın istifası ve yönetim kurulunda yaşanan çalkantılar, kulüpte taşların yerinden oynamasına neden oldu. Yeni başkan Hüseyin Yücel yönetiminde toparlanma sürecine giren Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında alacağı bir galibiyetle moral bulmayı hedefliyor.