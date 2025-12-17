Kadraj Galeri Kadraj İkon Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış-satış fiyatları

Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış-satış fiyatları

Çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Aralık 2025 tarihinde ne kadar olduğu merak ediyor. Küresel piyasalarda para politikasına yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesiyle birlikte altın fiyatları haftanın ortasında yatırımcıların yakın takibine girdi. Peki gram altın kaç TL oldu? İşte alış-satış fiyatları!

Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:38
Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış-satış fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil getirileri, güvenli liman arayışını güçlendirirken ons altındaki yukarı yönlü hareket iç piyasada gram altın ve ziynet türlerine de yansıdı. Peki Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın kuru!

Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış-satış fiyatları

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesiyle birlikte, küresel piyasalarda dengeler yeniden altın lehine dönmeye başladı.

Faiz aralığının yüzde 3,50-3,75 seviyesine çekilmesi sonrası dolar endeksinde görülen zayıflama ve getirisi düşen finansal araçlar, yatırımcıların güvenli liman tercihini tekrar altına yöneltti.

Piyasalardaki bu görünüm, değerli metalin önümüzdeki dönemde yükseliş potansiyelini koruyabileceğine işaret ediyor. Piyasa uzmanları, yıl sonuna kadar gram altının 6 bin TL seviyesine yaklaşabileceğini, 2026 yılında ise faiz indirimlerinin sürmesi halinde altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini ifade ediyor.

Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış-satış fiyatları

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Alış: 5.943,86

Satış: 5.944,67

Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış-satış fiyatları

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Alış: 9.559,00

Satış: 9.788,00

Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış-satış fiyatları

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Alış: 4.328,99

Satış: 4.329,47