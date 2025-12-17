Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın alış-satış fiyatları

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesiyle birlikte, küresel piyasalarda dengeler yeniden altın lehine dönmeye başladı.

Faiz aralığının yüzde 3,50-3,75 seviyesine çekilmesi sonrası dolar endeksinde görülen zayıflama ve getirisi düşen finansal araçlar, yatırımcıların güvenli liman tercihini tekrar altına yöneltti.

Piyasalardaki bu görünüm, değerli metalin önümüzdeki dönemde yükseliş potansiyelini koruyabileceğine işaret ediyor. Piyasa uzmanları, yıl sonuna kadar gram altının 6 bin TL seviyesine yaklaşabileceğini, 2026 yılında ise faiz indirimlerinin sürmesi halinde altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini ifade ediyor.