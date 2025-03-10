Canan Karatay’dan oruç tutarken ağız kokusunu sıfıra indirecek tarif! Bağırsakları düzenleyip vücuda sıvı yüklüyor

Karatay, "Tüm karışım bitene kadar tüketin. Bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışarak besin atıklarının kalması önlenir. Vücudun sıvı oranı artar böbreklerin fonksiyonel işlevi bozulmaz. Diş aralarında biriken atıklarda ağız kokusuna neden olacağından diş fırçalamayı ve iftar sahur arasında 2 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin." şeklinde konuştu.