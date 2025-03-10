Canan Karatay’dan oruç tutarken ağız kokusunu sıfıra indirecek tarif! Bağırsakları düzenleyip vücuda sıvı yüklüyor
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanlar için de önemli beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, son olarak ağız kokusunu önlemek ve bağırsak sağlığını desteklemek için mucizevi bir karışım tarifini paylaştı. Karatay'ın önerdiği bu karışım sadece ağız kokusunu önlemekle kalmıyor aynı zamanda bağırsakları çalıştırarak vücuda sıvı yüklemesi sağlıyor.
Giriş Tarihi: 10.03.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 09:34