Kadraj Galeri Kadraj İkon Canan Karatay’dan oruç tutarken ağız kokusunu sıfıra indirecek tarif! Bağırsakları düzenleyip vücuda sıvı yüklüyor

Canan Karatay’dan oruç tutarken ağız kokusunu sıfıra indirecek tarif! Bağırsakları düzenleyip vücuda sıvı yüklüyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanlar için de önemli beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, son olarak ağız kokusunu önlemek ve bağırsak sağlığını desteklemek için mucizevi bir karışım tarifini paylaştı. Karatay'ın önerdiği bu karışım sadece ağız kokusunu önlemekle kalmıyor aynı zamanda bağırsakları çalıştırarak vücuda sıvı yüklemesi sağlıyor.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 09:34
Canan Karatay’dan oruç tutarken ağız kokusunu sıfıra indirecek tarif! Bağırsakları düzenleyip vücuda sıvı yüklüyor

Ramazan'da uzun saatler boyunca yemek yememek ve yeterli sıvı tüketmemek sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Özellikle kabızlık, oruç tutan bireyler arasında sıkça karşılaşılan bir sorun. Prof. Dr. Karatay, bahsettiği karışımın bağırsak sağlığı üzerindeki faydalarına da değiniyor.

Canan Karatay’dan oruç tutarken ağız kokusunu sıfıra indirecek tarif! Bağırsakları düzenleyip vücuda sıvı yüklüyor

Karatay, "Tüm karışım bitene kadar tüketin. Bu sayede bağırsaklar daha iyi çalışarak besin atıklarının kalması önlenir. Vücudun sıvı oranı artar böbreklerin fonksiyonel işlevi bozulmaz. Diş aralarında biriken atıklarda ağız kokusuna neden olacağından diş fırçalamayı ve iftar sahur arasında 2 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin." şeklinde konuştu.

Canan Karatay’dan oruç tutarken ağız kokusunu sıfıra indirecek tarif! Bağırsakları düzenleyip vücuda sıvı yüklüyor

Ağız Kokusuna Doğal Çözüm

Oruç sırasında ağız kokusu, susuzluk ve uzun süreli açlık nedeniyle çoğu kişiyi rahatsız edebiliyor.

Canan Karatay’dan oruç tutarken ağız kokusunu sıfıra indirecek tarif! Bağırsakları düzenleyip vücuda sıvı yüklüyor

Özellikle toplum içinde bu durumun fark edilmesi, sosyal etkileşimlerde rahatsızlıklara yol açabiliyor. Karatay, ağız kokusunu önlemek için evde kolayca hazırlanabilecek bir çözüm öneriyor.

Canan Karatay’dan oruç tutarken ağız kokusunu sıfıra indirecek tarif! Bağırsakları düzenleyip vücuda sıvı yüklüyor

Karatay'a göre bu karışımın düzenli kullanımı, ağız kokusunun önlenmesine ve mide bulantısının engellenmesine yardımcı oluyor.