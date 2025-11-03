Canan Karatay'dan ezber bozan formül: Zeka küpü beyin ve 100 yıllık yaşam için sofradan eksik edilmeyecek 5 kural dışı besin
Prof. Dr. Canan Karatay, modern beslenme alışkanlıklarını kökten sarsacak nitelikte bir açıklama yaparak sağlıklı, zeki bir beyin ve uzun bir ömrün sırrının, yıllardır 'düşman' ilan edilen iki temel bileşende saklı olduğunu bir kez daha ilan etti: Yüksek Kaliteli Protein ve Doğal Yağlar! Karatay, vücudun temel yapı taşları olan bu bileşenleri ihmal etmenin, hem zihinsel performansı düşürdüğünü hem de yaşam süresini kısalttığını belirtiyor. Ünlü uzmana göre, uzun ve dinç bir yaşamın yolu, market raflarından değil, geleneksel mutfağımızdan geçiyor. İşte Karatay'ın 'mutlaka tüketin' dediği, sofranızdan asla eksik etmemeniz gereken doğal sirke, hakiki tereyağı ve ev yapımı yoğurt gibi o 5 mucizevi besin ve bu besinlerin beyin üzerindeki etkileri...
Giriş Tarihi: 03.11.2025 08:30