Büyük kabus: Güneş silahı dünyayı yok edebilirdi
İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru, yenilginin eşiğindeki Nazi Almanyası savaşın seyrini mucizevi bir şekilde değiştirecek 'Wunderwaffe' (Harika Silah) adı verilen fantastik teknolojilere umut bağladı. Bu gizli projelerin en cüretkârı ve en spekülatifi ise gökyüzünden felaket yağdırmayı hedefleyen bir yörünge silahıydı. Sonnengewehr yani 'Güneş Silahı' Naziler için bir kurtuluş hayali modern uzay bilimleri için ise şüpheli bir başlangıç noktası olan bu çılgın projenin detayları bilim kurgu filmlerini aratmayacak cinstendi.
Giriş Tarihi: 23.10.2025 12:04