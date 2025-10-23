Büyük kabus: Güneş silahı dünyayı yok edebilirdi

Savaş Silahına Dönüşümü

Güneş Silahı fikrinin kökeni, Nazi ideolojisinden değil, uzay araştırmalarının öncüsü, Romanya doğumlu Alman fizikçi Hermann Oberth'ten geliyordu. Oberth, 1929 yılında yayımlanan "Uzay Uçuşunun Yolları" (Wege Zur Raumschiffahrt) adlı kitabında, barışçıl amaçlar için kullanılabilecek bir uzay istasyonu konsepti önermişti.

Oberth'in vizyonu, 100 metre genişliğinde içbükey bir aynaya sahip bir yörünge istasyonuydu. Bu ayna, güneş ışığını Dünya'ya odaklayarak buhar türbinleri aracılığıyla elektrik üretebilir veya meteorolojik gözlemlere yardımcı olabilirdi. Bu, bilimsel merak ve iyimserlik üzerine kurulu, geleceğe dönük bir tasarımdı. Savaşın gidişatı değişince, Oberth'in barışçıl fikri, Hillersleben topçu deneme sahasında çalışan Nazi bilim insanları tarafından ele alındı ve bir kitle imha silahına dönüştürüldü. Günümüzde Sonnengewehr olarak bilinen bu Nazi uyarlaması, Dünya'dan yaklaşık 8.100 kilometre yükseklikte konuşlandırılacak devasa bir platform olarak yeniden tasarlandı.