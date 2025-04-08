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Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk (İOKBS) sınav tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere burs imkanı sunan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş başladı. 2025 yılında sınava katılacak olan binlerce öğrenci, sınav tarihi ve giriş yerlerine dair detayları araştırıyor. İşte 2025 İOKBS hakkında merak edilen tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 11:19
Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre 2025 Bursluluk Sınavı 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Bu yıl sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ile hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilecek. Tek oturum halinde uygulanacak sınavda her sınıf düzeyine göre hazırlanan 80 soruluk çoktan seçmeli test sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Sınav Giriş Belgeleri Okullardan Alınacak

Sınava katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylanacak. Bu belgeler, öğrencilerin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler sınav günü herhangi bir belge getirilmese de, sınav salonuna kimlik kontrolleriyle alınacak.

Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Sınav Kuralları: Geç Gelenlere Ek Süre Verilmeyecek

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınav salonuna alınabilecek ancak ek süre verilmeyecek. Güvenliğin sağlanması amacıyla, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan salon terk edilemeyecek. Ayrıca, sınavın bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamayacak.

Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Bursluluk sınavına katılacak öğrenciler için sınav giriş yerleri, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, giriş belgelerini bağlı bulundukları okuldan alarak sınav günü salon yerleşimlerine göre sınava katılabilecek.

Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Başvurular Tamamlandı, Sınav Heyecanı Başlıyor

2025 yılı İOKBS için başvurular 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Başvurusunu tamamlayan öğrenciler şimdi gözlerini sınav tarihine çevirmiş durumda. Özellikle ekonomik destekten faydalanmak isteyen öğrenciler ve aileleri, bu sınavı bir fırsat olarak görüyor.