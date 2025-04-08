Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk (İOKBS) sınav tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre 2025 Bursluluk Sınavı 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Bu yıl sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ile hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilecek. Tek oturum halinde uygulanacak sınavda her sınıf düzeyine göre hazırlanan 80 soruluk çoktan seçmeli test sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.