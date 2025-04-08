Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk (İOKBS) sınav tarihi belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere burs imkanı sunan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş başladı. 2025 yılında sınava katılacak olan binlerce öğrenci, sınav tarihi ve giriş yerlerine dair detayları araştırıyor. İşte 2025 İOKBS hakkında merak edilen tüm bilgiler...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 11:19