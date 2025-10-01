Kadraj Galeri Kadraj İkon Burası Türkiye'de mi? Görenler Alpler zannediyor! Meğer Tokat'ta bir cennetmiş

Burası Türkiye'de mi? Görenler Alpler zannediyor! Meğer Tokat'ta bir cennetmiş

Karadeniz'in yemyeşil dağları arasına gizlenmiş, bugüne dek çok az kişinin bildiği bir cennet köşesi daha gün yüzüne çıktı! Tokat ile Ordu sınırında yer alan Cimban Yaylası, görenlerin 'Burası Türkiye'de mi?' diye sorduğu, İsviçre Alpleri'ni aratmayan nefes kesen manzaralarıyla adeta bir sır gibi saklanmış. Yüz yıllık ahşap evleri, dağların kalbinden fışkıran buz gibi suları ve bulutların üzerindeki manzarasıyla Cimban, doğa tutkunları ve yeni yerler keşfetmek isteyenler için bu yazın bir numaralı rotası olmaya aday. İşte kartpostallık manzaralarıyla o saklı cennetin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 01.10.2025 13:05
Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzelliği arasında öyle bir yer var ki, görenleri ilk bakışta kendine aşık ediyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesi sınırlarında, Ordu'nun heybetli dağlarıyla komşu olan Cimban Yaylası, son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla bir anda seyahat severlerin radarına girdi. Burası, bildiğiniz yaylalardan çok farklı. Kadife gibi uzanan yemyeşil yamaçları, bu yamaçlara inci gibi dizilmiş otantik ahşap evleri ve gökyüzüyle birleşen zirveleriyle İsviçre'nin meşhur Alpler'ini anımsatan bir atmosfere sahip.

ALPLER'İ ARATMAYAN MANZARA: CİMBAN YAYLASI'NI BU KADAR ÖZEL YAPAN NE?

Cimban'ın büyüsü, tek bir özellikten değil, birçok detayın bir araya gelmesinden oluşuyor. Yaylaya adım attığınız anda sizi, zamana meydan okuyan, taş temeller üzerine kondurulmuş geleneksel ahşap yayla evleri karşılıyor. Her biri en az 70-80 yıllık olan bu yapılar, bölgenin yüzlerce yıllık yayla kültürünün ve yaşanmışlığının sessiz tanıkları gibi. Yaylanın otantik dokusunu oluşturan bu evlerin arasında gezerken, kendinizi adeta bir masalın içinde hissediyorsunuz.

Ancak asıl şölen, başınızı kaldırıp etrafa baktığınızda başlıyor. Yaylanın en yüksek noktalarından biri olan Gülleyik Tepesi, ziyaretçilere 360 derecelik, adeta nefes kesen bir panorama sunuyor. Burada oluşturulan piknik alanında oturup, tüm yaylayı ve karşıdaki Ordu dağlarını ayaklarınızın altına seren manzarayı izlemek, paha biçilmez bir deneyim. Gün batımında gökyüzünün aldığı renklerle birleşen manzara fotoğraf tutkunları için adeta doğal bir plato sunuyor.

ZİYARETÇİLER HAYRAN: "KENDİ ŞAHSİ FİKRİM MANZARASI İSVİÇRE ALPLERİ'NE BENZİYOR"

Yaylayı keşfeden şanslı ziyaretçilerden biri olan Azamet Erdem, bölgeye duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getiriyor:
"Burası gerçekten inanılmaz. Kendi şahsi fikrim, manzarası İsviçre Alpleri'ne benziyor. Keşfedilmeyi bekliyor. 70-80 yıllık ahşap yayla evleri, suyu ve manzarasıyla dikkat çekiyor. Karşı taraflar Ordu iline aitken, bizim olduğumuz bölge Tokat iline aittir. Turistlerin ve doğa severlerin mutlaka buraya gelerek görmesi gerektiğini düşünüyorum."

Erdem'in de belirttiği gibi, yaylanın en büyük zenginliklerinden biri de doğal kaynak suları. Ağaçlık alanların arasından, dağların kalbinden süzülüp gelen buz gibi sular, yazın en sıcak günlerinde bile insanı bir yudumda ferahlatan bir lezzete sahip.

Kaynak: İHA haberi takvim.com.tr tarafından özgünleştirilmiştir

Fotoğraflar: İHA Arşivi