Burası Türkiye’de mi? Görenler Alpler zannediyor! Meğer Tokat’ta bir cennetmiş

ALPLER'İ ARATMAYAN MANZARA: CİMBAN YAYLASI'NI BU KADAR ÖZEL YAPAN NE?

Cimban'ın büyüsü, tek bir özellikten değil, birçok detayın bir araya gelmesinden oluşuyor. Yaylaya adım attığınız anda sizi, zamana meydan okuyan, taş temeller üzerine kondurulmuş geleneksel ahşap yayla evleri karşılıyor. Her biri en az 70-80 yıllık olan bu yapılar, bölgenin yüzlerce yıllık yayla kültürünün ve yaşanmışlığının sessiz tanıkları gibi. Yaylanın otantik dokusunu oluşturan bu evlerin arasında gezerken, kendinizi adeta bir masalın içinde hissediyorsunuz.