Burası Türkiye'de mi? Görenler Alpler zannediyor! Meğer Tokat'ta bir cennetmiş
Karadeniz'in yemyeşil dağları arasına gizlenmiş, bugüne dek çok az kişinin bildiği bir cennet köşesi daha gün yüzüne çıktı! Tokat ile Ordu sınırında yer alan Cimban Yaylası, görenlerin 'Burası Türkiye'de mi?' diye sorduğu, İsviçre Alpleri'ni aratmayan nefes kesen manzaralarıyla adeta bir sır gibi saklanmış. Yüz yıllık ahşap evleri, dağların kalbinden fışkıran buz gibi suları ve bulutların üzerindeki manzarasıyla Cimban, doğa tutkunları ve yeni yerler keşfetmek isteyenler için bu yazın bir numaralı rotası olmaya aday. İşte kartpostallık manzaralarıyla o saklı cennetin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 01.10.2025 13:05