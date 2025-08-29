Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Trabzon'un iç kesimleri ve Rize-Artvin çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların iç kesimlerde yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.