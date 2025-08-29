Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye, yeni haftaya hem sağanak yağış hem de sıcak hava dalgasıyla giriş yapıyor. 29 Ağustos 2025 Cuma günü özellikle Karadeniz'in kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağışlar etkili olurken, iç kesimlerde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il tahminler…
Giriş Tarihi: 29.08.2025 09:29