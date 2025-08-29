Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor

Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye, yeni haftaya hem sağanak yağış hem de sıcak hava dalgasıyla giriş yapıyor. 29 Ağustos 2025 Cuma günü özellikle Karadeniz'in kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağışlar etkili olurken, iç kesimlerde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il tahminler…

Giriş Tarihi: 29.08.2025 09:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ağustos 2025 Cuma tarihli hava durumu raporu, Türkiye'nin iki farklı hava tablosuyla karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Trabzon'un iç kesimleri ve Rize-Artvin çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar beklenirken, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak. İşte MGM'den bölge bölge hava durumu raporu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Trabzon'un iç kesimleri ve Rize-Artvin çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların iç kesimlerde yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU'DA SAĞANAK İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIŞI

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak uyarısı yapıldı. Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Toroslar ve Hatay kıyılarında gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise hava genellikle açık olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'da ise üç aylık kuraklığın ardından yağışlar hala oldukça sınırlı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl şekilleneceğini değerlendirdi.

Meteoroloji uyardı

YURDUN ÇOĞU BÖLGESİNDE HAVA AÇIK SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkenin büyük bölümünde gökyüzü açık olacak. İç Anadolu, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve güneşli geçecek. Tarım ve turizm bölgelerinde ise yağış beklenmiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının özellikle iç kesimlerde artacağı öngörülüyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve bazı şehirlerde yaz günlerini aratmayan sıcaklıkların yaşanacağı bildirildi.