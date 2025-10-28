Bugün ve yarın çalışanlar dikkat! 28-29 Ekim 2025 ek mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanacak?
Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma düzeni yeniden şekillendi. 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün, 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün resmi tatil ilan edildi. Ancak bu tarihlerde görev yapan çalışanlar için önemli bir detay var. Çalışanlar yasal olarak iki kat ücret alacak. Peki ek mesai ücreti nasıl hesaplanacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:16