Bugün sağanak kuzeyi vuruyor! Pastırma sıcakları yağışı aratacak! MGM’den 4 ile sarı kodlu uyarı! 10 gün boyunca...

Ankara başta olmak üzere birçok kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı bölgelerde cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Meteoroloji bugün için Doğu Karadeniz'de de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlı sistemin yarın itibarıyla etkisini kaybetmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artacağı tahmin ediliyor. Peki bugün İstanbul'da yağış var mı, hava nasıl olacak? İşte 29 Ekim il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 29.10.2025 07:35
Meteoroloji, bugün itibarıyla Doğu Karadeniz bölgesi için yeni bir sarı kodlu uyarı yaptı. Uzmanlar, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.

4 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Bugün Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

PASTIRMA SICAKLARI GELİYOR

Yağışların bugünden itibaren etkisini azaltması, yarından itibaren ise yurt genelinde "pastırma sıcaklarının" etkili olmaya başlaması bekleniyor.

Sıcaklıklar Artıyor, Barajlar Alarmda

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yarından itibaren 8 ila 10 gün sürecek bir yağışsız döneme gireceğini belirtti.

Şen bu durumun olumlu bir gelişme olmadığını vurgulayarak, "Bu iyi haber değil. Son yağışlar Ömerli barajını bakalım ne kadar doldurdu. Dün yüze 16.64 idi. Dün toplam doluluk 23.08 idi dün gece İstanbul önemli yağış aldı. Bugün bu oran kaça çıkacak. Tabii yağışın baraja katkısı için 2-3 gün beklemek gerek." ifadelerini kullandı.