Bugün sağanak kuzeyi vuruyor! Pastırma sıcakları yağışı aratacak! MGM'den 4 ile sarı kodlu uyarı! 10 gün boyunca...
Ankara başta olmak üzere birçok kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı bölgelerde cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Meteoroloji bugün için Doğu Karadeniz'de de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yağışlı sistemin yarın itibarıyla etkisini kaybetmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artacağı tahmin ediliyor. Peki bugün İstanbul'da yağış var mı, hava nasıl olacak? İşte 29 Ekim il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 29.10.2025 07:35