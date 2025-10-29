Bugün sağanak kuzeyi vuruyor! Pastırma sıcakları yağışı aratacak! MGM’den 4 ile sarı kodlu uyarı! 10 gün boyunca...

Şen bu durumun olumlu bir gelişme olmadığını vurgulayarak, "Bu iyi haber değil. Son yağışlar Ömerli barajını bakalım ne kadar doldurdu. Dün yüze 16.64 idi. Dün toplam doluluk 23.08 idi dün gece İstanbul önemli yağış aldı. Bugün bu oran kaça çıkacak. Tabii yağışın baraja katkısı için 2-3 gün beklemek gerek." ifadelerini kullandı.