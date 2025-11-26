Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün okullarda deprem tatbikatı var mı, iptal mi edildi? Büyük Marmara Depremi Tatbikatı ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen geniş katılımlı Marmara Deprem Tatbikatı alınan son kararla ileri bir tarihe ertelendi. İstanbul Adalar merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosunu esas alan tatbikatın yalnızca İstanbul'u değil Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ ve Bilecik'teki ilgili birimleri de kapsayacak şekilde planlandığı biliniyordu.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 06:23
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı iptal edildi, hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarını açık bir dille yalanladı.

Merkez yapılan paylaşımda söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu, kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

9 Aylık Hazırlık Süreci Sonrası Tarih Değişti

AFAD'ın 14 Şubat 2025'te duyurduğu tatbikatın 26 Kasım'da uygulanması bekleniyordu. Yaklaşık dokuz ay süren hazırlık döneminde tüm kurumlar arasında koordinasyon toplantıları düzenlenmiş, tatbikatın resmi tebligatları da 22 Nisan 2025'te yapılmıştı.
Ancak paydaş kurumlarla yapılan son değerlendirmeler sonucunda, tatbikatın daha ileri bir tarihte gerçekleştirilmesine karar verildi.

AFAD, tatbikat için planlama sürecinde herhangi bir satın alma ya da harcama yapılmadığını da özellikle not düştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetlerin yürütüldüğü, bu çerçevede bu yıl içinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

Tatbikatta Hangi İller Yer Alacaktı?

Planlanan kurguda tatbikat yalnızca İstanbul ile sınırlı değildi. Marmara genelinde etkilenmesi öngörülen şu iller tatbikata dahil edilmişti:

İstanbul

Tekirdağ

Yalova

Bursa

Sakarya

Bilecik

Kocaeli

Tatbikat, standart deprem anı uygulaması olan "Çök–Kapan–Tutun" hareketinin yer aldığı 45 saniyelik senaryoyu temel alıyordu.