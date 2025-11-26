Bugün okullarda deprem tatbikatı var mı, iptal mi edildi? Büyük Marmara Depremi Tatbikatı ne zaman?

9 Aylık Hazırlık Süreci Sonrası Tarih Değişti

AFAD'ın 14 Şubat 2025'te duyurduğu tatbikatın 26 Kasım'da uygulanması bekleniyordu. Yaklaşık dokuz ay süren hazırlık döneminde tüm kurumlar arasında koordinasyon toplantıları düzenlenmiş, tatbikatın resmi tebligatları da 22 Nisan 2025'te yapılmıştı.

Ancak paydaş kurumlarla yapılan son değerlendirmeler sonucunda, tatbikatın daha ileri bir tarihte gerçekleştirilmesine karar verildi.

AFAD, tatbikat için planlama sürecinde herhangi bir satın alma ya da harcama yapılmadığını da özellikle not düştü.