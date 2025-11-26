Bugün okullarda deprem tatbikatı var mı, iptal mi edildi? Büyük Marmara Depremi Tatbikatı ne zaman?
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen geniş katılımlı Marmara Deprem Tatbikatı alınan son kararla ileri bir tarihe ertelendi. İstanbul Adalar merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosunu esas alan tatbikatın yalnızca İstanbul'u değil Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ ve Bilecik'teki ilgili birimleri de kapsayacak şekilde planlandığı biliniyordu.
