Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil? Nevşehir, Kayseri, Niğde...
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle doğu ve iç kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Peki 5 Şubat 2025 Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? İşte valiliklerden yapılan resmi açıklamalar.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:08