Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil? Nevşehir, Kayseri, Niğde...

5 Şubat 2025 Hava Durumu: Kar Yağışı ve Kuvvetli Soğuklar Etkisini Artırıyor!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü birçok bölgede kar yağışı ve buzlanmaya yol açacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, başta ulaşım olmak üzere çeşitli olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.