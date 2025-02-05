Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil? Nevşehir, Kayseri, Niğde...

Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil? Nevşehir, Kayseri, Niğde...

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle doğu ve iç kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Peki 5 Şubat 2025 Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? İşte valiliklerden yapılan resmi açıklamalar.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:08
Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil? Nevşehir, Kayseri, Niğde...

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı özellikle iç ve doğu kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarla, bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Peki, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil?

Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil? Nevşehir, Kayseri, Niğde...

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil? Nevşehir, Kayseri, Niğde...

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil? Nevşehir, Kayseri, Niğde...

KAYSERİ VE NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir dışında henüz kar tatili açıklaması gelmedi. İl valilikleri yada kaymakamlıklardan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.

Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil? Nevşehir, Kayseri, Niğde...

5 Şubat 2025 Hava Durumu: Kar Yağışı ve Kuvvetli Soğuklar Etkisini Artırıyor!
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü birçok bölgede kar yağışı ve buzlanmaya yol açacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, başta ulaşım olmak üzere çeşitli olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.