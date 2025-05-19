Bugün okul var mı, ders işlenecek mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversiteler açık mı? 2025 resmi tatil takvimi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi 2025'te de Türkiye genelinde resmî tatil olarak kutlanacak. 20 Haziran 1938 tarihli yasa ile "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak resmileşen bu özel gün 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılı vesilesiyle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.