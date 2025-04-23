BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan’da noterler çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

Noterler 23 Nisan'da Kapalı Olacak

Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları gibi noterler de hizmet vermiyor. 23 Nisan Çarşamba günü de bu kurala istisna teşkil etmiyor. Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen takvime göre noterler yalnızca hafta içi mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında hizmet veriyor. Ancak bayram, yılbaşı veya dini bayramlar gibi resmi tatil günlerinde noterlik hizmetleri durduruluyor.