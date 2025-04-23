BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan’da noterler çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

Genel Noterlik İşlemleri Arasında Şunlar Yer Alıyor:
Vekaletname düzenleme
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
Şirket kuruluş sözleşmeleri
Kira ve hibe sözleşmeleri
Vasiyetname, evlat edinme ve ölüme bağlı tasarruflar
Tanıma, muvafakat, taahhüt ve kefalet işlemleri
Protesto ve ihbarname düzenleme
Rehin, temlik, sulhname ve tescil işlemleri
Defter tasdiki ve çeviri onayları
Bu işlemlerin bir kısmı nöbetçi noterlerde yapılamayabilir. Bu nedenle işlem öncesinde ilgili noterle iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor.