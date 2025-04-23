Kadraj Galeri Kadraj İkon BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan bu özel günde kamu kurumlarının ve birçok özel kuruluşun kapalı olması bekleniyor. Resmi işlemlerini bu tarihte halletmek isteyen vatandaşlar ise "Bugün noterler açık mı, çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba günü noter çalışma durumu.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 08:00
BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan’da noterler çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken resmi tatil kapsamında noterlerin çalışma durumu da merak konusu oldu.

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan’da noterler çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

Noterler 23 Nisan'da Kapalı Olacak

Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları gibi noterler de hizmet vermiyor. 23 Nisan Çarşamba günü de bu kurala istisna teşkil etmiyor. Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen takvime göre noterler yalnızca hafta içi mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında hizmet veriyor. Ancak bayram, yılbaşı veya dini bayramlar gibi resmi tatil günlerinde noterlik hizmetleri durduruluyor.

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan’da noterler çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

Nöbetçi Noterler Görev Başında

Vatandaşların acil noterlik işlemleri için mağduriyet yaşamamaları adına başlatılan nöbetçi noterlik sistemi, resmi tatillerde devreye giriyor. Büyükşehirlerdeki belirli noterlikler, Türkiye Noterler Birliği koordinasyonuyla haftasonları ve resmi tatillerde açık kalarak, temel noterlik hizmetlerini sürdürüyor. 23 Nisan'da da bu kapsamda belirlenen nöbetçi noterlikler işlem kabul edecek.

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan’da noterler çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

Nöbetçi Noterde Hangi İşlemler Yapılabiliyor?

Nöbetçi noterlerde, vekaletname verme, satış işlemleri, imza tasdiki, ihtarname, ihbarname gibi çok sayıda işlem gerçekleştirilebiliyor. Ancak bazı özel ve kapsamlı işlemler için normal çalışma günlerini beklemek gerekebiliyor.

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan’da noterler çalışıyor mu, nöbetçi var mı?

Genel Noterlik İşlemleri Arasında Şunlar Yer Alıyor:

Vekaletname düzenleme

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

Şirket kuruluş sözleşmeleri

Kira ve hibe sözleşmeleri

Vasiyetname, evlat edinme ve ölüme bağlı tasarruflar

Tanıma, muvafakat, taahhüt ve kefalet işlemleri

Protesto ve ihbarname düzenleme

Rehin, temlik, sulhname ve tescil işlemleri

Defter tasdiki ve çeviri onayları

Bu işlemlerin bir kısmı nöbetçi noterlerde yapılamayabilir. Bu nedenle işlem öncesinde ilgili noterle iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor.