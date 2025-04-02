Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan’da yollar ücretsiz mi olacak? Uygulama ne zaman sona eriyor?

Yap-İşlet-Devret Projeleri Kapsam Dışı

Bayram dönemi boyunca ücretsiz olan otoyol ve köprü geçişleri, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamında yer alan bazı yollar için geçerli değil. Bu projelerden faydalanan köprü ve otoyollardan geçiş için bayram tatili süresince de ücret alınmaya devam edilecek.