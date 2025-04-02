Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan'da yollar ücretsiz mi olacak? Uygulama ne zaman sona eriyor?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinde ücret alınmadı. Bayram dönemi boyunca geçişler ücretsiz olarak sunulurken uygulamanın son günü ne zaman merak edilmeye başlandı. Peki köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz olacak? Bugün yollar ücretsiz mi? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:26