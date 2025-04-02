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Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan'da yollar ücretsiz mi olacak? Uygulama ne zaman sona eriyor?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinde ücret alınmadı. Bayram dönemi boyunca geçişler ücretsiz olarak sunulurken uygulamanın son günü ne zaman merak edilmeye başlandı. Peki köprü ve otoyollar ne zamana kadar ücretsiz olacak? Bugün yollar ücretsiz mi? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:26
Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan’da yollar ücretsiz mi olacak? Uygulama ne zaman sona eriyor?

Bayram tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin ücretsiz kullanımı sağlandı. 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla geçerli olan bu uygulama bayram dönemi boyunca vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefledi.

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan’da yollar ücretsiz mi olacak? Uygulama ne zaman sona eriyor?

Ücretsiz Geçiş Ne Zaman Sona Erecek?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu köprü ve otoyollar 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Bu tarihten sonra ise geçişler eski tarifeye dönecek.

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan’da yollar ücretsiz mi olacak? Uygulama ne zaman sona eriyor?

Yap-İşlet-Devret Projeleri Kapsam Dışı

Bayram dönemi boyunca ücretsiz olan otoyol ve köprü geçişleri, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamında yer alan bazı yollar için geçerli değil. Bu projelerden faydalanan köprü ve otoyollardan geçiş için bayram tatili süresince de ücret alınmaya devam edilecek.

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan’da yollar ücretsiz mi olacak? Uygulama ne zaman sona eriyor?

Ücretli Otoyollar ve Köprüler

Bayram tatili boyunca bazı otoyol ve köprülerde ise ücretli geçişlere devam edildi.

Bu yollar arasında şunlar yer alıyor:

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dâhil)

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2-3-4 Nisan’da yollar ücretsiz mi olacak? Uygulama ne zaman sona eriyor?

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)