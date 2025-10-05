Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle okullar yarım gün mü, tatil mi?
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için kutlamalar başlıyor. 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girişiyle sona eren işgal dönemi, kentin tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Her yıl 6 Ekim'de yapılan anma programları bu yıl da İstanbul'un birçok noktasında gerçekleştiriliyor. Peki 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, okullar açık mı?
