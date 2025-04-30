Bugün İstanbul'da deprem oldu mu saat kaçta? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

9 Mayıs 2025 Cuma günü, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde "Az önce deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı. İstanbul'da hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar "İstanbul deprem şiddeti kaç?" "Artçı deprem mi yaşandı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. 📍 AFAD deprem riski sorgulama linki sayesinde, bulunduğunuz bölgedeki güncel deprem verilerini anlık olarak takip edebilirsiniz. Son depremlere dair veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı listeler halinde yayınlanıyor. 📊 En güncel verilere göre; "Bugün deprem ne zaman oldu?" "Kaç şiddetindeydi?" "En son hangi ilde hissedildi?" sorularının tüm yanıtları haberimizin devamında sizi bekliyor.