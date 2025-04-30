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Bugün İstanbul'da deprem oldu mu saat kaçta? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

9 Mayıs 2025 Cuma günü, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde "Az önce deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı. İstanbul'da hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar "İstanbul deprem şiddeti kaç?" "Artçı deprem mi yaşandı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. 📍 AFAD deprem riski sorgulama linki sayesinde, bulunduğunuz bölgedeki güncel deprem verilerini anlık olarak takip edebilirsiniz. Son depremlere dair veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı listeler halinde yayınlanıyor. 📊 En güncel verilere göre; "Bugün deprem ne zaman oldu?" "Kaç şiddetindeydi?" "En son hangi ilde hissedildi?" sorularının tüm yanıtları haberimizin devamında sizi bekliyor.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 09:14
Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

İstanbul sabahına küçük ama etkili sarsıntılarla uyandı. Aynı gün içinde Marmara Denizi açıklarında art arda meydana gelen depremler, megakentte tedirginliği artırdı. Sosyal medyada endişe büyürken, "Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

📍 09 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Büyüklük Derinlik (km) Lokasyon İl
08:20:27 2.1 6.4 Marmara Denizi İstanbul çevresi
08:02:07 2.7 5.0 Şehler - Akçadağ Malatya
07:31:38 2.0 6.8 Söğütlü - Pütürge Malatya
07:20:12 1.5 4.9 Dereköy - Ilgın Konya
07:06:57 1.7 15.4 Kömürcüler - Döşemealtı Antalya
07:04:49 2.4 5.0 Elmalı - Göksun Kahramanmaraş
06:05:08 2.4 5.8 Ege Denizi Açık Deniz
05:50:19 2.4 29.2 Girit Adası Açıkları Akdeniz
05:33:23 1.2 1.4 Topallar - Saimbeyli Adana
05:25:33 1.5 5.0 Hasanlok - İslahiye Gaziantep
04:51:54 1.2 5.0 Çatak - Düziçi Osmaniye
04:20:47 1.6 4.0 Ege Denizi Açık Deniz
04:14:12 2.1 1.7 Ege Denizi Açık Deniz
04:12:59 2.1 9.6 Ege Denizi Açık Deniz
03:37:52 2.2 5.3 Yeşildere - Simav Kütahya
Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

🗺️ AFAD VE KANDİLLİ'DEN ANLIK DEPREM TAKİBİ

Vatandaşlar, meydana gelen depremleri ve artçı sarsıntıları anlık olarak takip edebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerini kullanabilirler:

AFAD Son Depremler: https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli Rasathanesi Son Depremler: https://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/

Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

🧭 DEPREM RİSKİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

AFAD Türkiye genelindeki deprem risk haritasını vatandaşların erişimine sunmuştur. İstanbul'daki risk durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası: https://www.afad.gov.tr/turkiye-deprem-tehlike-haritasiAFAD

Bu interaktif harita sayesinde, yaşadığınız bölgenin deprem risk seviyesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

🛡️ DEPREM ÖNCESİ, ANI VE SONRASI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

AFAD, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemleri vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? İstanbul deprem şiddeti kaç; AFAD deprem riski sorgulama linki

Not: Bu haber, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kaynak: takvim.com.tr

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