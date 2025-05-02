Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? AFAD deprem riski sorgulama linki

İstanbul'da gün içerisinde meydana gelen peş peşe sarsıntılar hem şehir sakinlerinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Marmara Denizi açıklarında hissedilen depremler "Büyük depremin habercisi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kısa aralıklarla yaşanan artçı depremler tedirginliğe neden olurken vatandaşlar en doğru ve güncel bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerini takip etmeye başladı. Uzmanlar ise bu tür mikro sarsıntıların normal olduğunu belirtirken, İstanbul'daki son depreme dair veriler ve değerlendirmeler yakından izleniyor. İşte 2 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul açıklarındaki son deprem hareketliliğine dair tüm detaylar…